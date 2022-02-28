Де можна купити хліб: адреси магазинів мережі "Київхліб", які працюють

Наразі жителі Києва потерпають від перебоїв з хлібом. В супермаркетах всім його не вистачає.
Станом на 28 лютого 2022 року магазини фірмової мережі "Київхліб" працюють за такими адресами:
вул. Турівська 40
пр. Науки 4
вул. Богатирська 5
вул. Вишгородська 28
вул.Ревуцького 36/2
вул. Підлісна 1
вул. Героїв Дніпра 29/36
пр. Перемоги 83/2
вул. Празька 33
вул. Срібнокільська 3д
вул. Срібнокільська 20
пр. Науки 23
вул.Марш. Маліновського 34
пр. Правди 66
вул. Миропільська 23\16
вул. Братиславська 14Б
пр. В.Маяковського 91в
вул. Депутатська 25
пр. Порика Василя 13
пр. Мінський 6
вул. Є.Харченко 25
вул. Андрея Шептицького,1/2,
вул. Шолом-Алейхема, 6,
вул. Петра Вершигори 1
пр. Свободи 3
пр. Романа Шухевича 10
вул. Маршала Тимошенка 3
б-р Перова 3
пр. Саборності 4
вул. Радунська 46
вул. Драгоманова 44
вул. Урлівська 11
пр. Вл.Маяковського 52
вул. Курнатовського 15
пр. Оболонський 52
вул. Бальзака 16
пр. Героїв Сталінграду 53
вул. Мик. Закревського 93
вул. Алма-Атинська 43/57
вул. Академіка Туполєва 15
вул. Донецька 7
вул. Івана Виговського 6
вул. Василя Касіяна 4
пр. Лісовий 9
вул. Антонова 8
вул. Петропавлівська 6
пр. Гагаріна 10
вул. Юрія Шумского 1
вул. Зарічна 44
вул. Бородіна Інженера 5Б
вул. Бориспільська 24
м.Бровари, вул. Короленка 58а
м.Бровари, вул. Шевченка 14
м.Бровари, вул. Грушевського 15а
м.Бровари, вул. Металргів 2
м.Фастів, вул. Ст. Петлюри
м.Фастів, вул. Соборна 51
м.Фастів, вул.Гер.Прикордонників
м.Фастів, вул. Галафеєва
м.Фастів, вул.Соборна 25
м.Фастів, вул.Соборна 43
вул. Оноре Бальзака 92
вул. Академіка Глушкова 16
вул. М.Бойчука 2\34
вул. Теодора Драйзера 24
вул. Милославська 23а
вул. Русановська набережна 4
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