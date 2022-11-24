Де можна зняти готівку, коли немає світла: адреси банківських відділень

В Україні діють 760 чергових відділень банків, де можна отримати всі фінансові послуги навіть за відсутності електроенергії.

Зняти готівку під час повної відсутності електроенергії в Україні можна в мережі банкоматів "Приватбанку", адже частина відділень банку обладнана генераторами, тож там доступні усі послуги.

Окрім того, Нацбанк України разом з іншими банками визначили 760 чергових відділень по Україні, повідомили у пресслужбі НБУ.

Так, ці відділення розташовані в Києві та у 275 населених пунктах 22 областей. Там можна отримати фінансові послуги навіть в умовах, коли довго немає світла.

Дізнатися перелік чергових відділень можна на ґуґл-карті.

Завантажити файл (PDF) на смартфон чи комп’ютер з переліком чергових відділень можна тут.

Адреси відділень "Приватбанку", які працюють автономно:

Київ

01001, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5

01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29

01001, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9

01133, м. Київ, вул. Мечнiкова, 10/2

01001, м. Київ, просп. Перемоги, 65

03055, м. Київ, просп. Перемоги, 27а

02232, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26

02166, м. Київ, просп. Лiсовий, 23

04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 21

Київська область

09117, Київська обл., м. Бiла Церква, бульв. Олександрiйський, 70

07302, Київська обл., м. Вишгород, вул. Мазепи, 8

08134, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27-г

08700, Київська обл., м. Обухiв, вул. Київська, 119

Дніпро

49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Європейська, 5

49101, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Херсонська, 26

49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, просп. Дмитра Яворницького, 72Б

49026, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, просп. Слобожанський, 91

Дніпропетровська область

51933, Днiпропетровська обл., м. Кам'янське, просп. Свободи, 43

51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 36

51412, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 90

50099, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Нiмецька, 5

50065, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Костенка, 21

Львів

79049, Львiвська обл., м. Львiв, просп. Червоної Калини, 66А

79008, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Личакiвська, 8

79008, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Пекарська, 30

79000, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Вашингтона, 5-5а

79000, Львiвська обл., м. Львiв, просп. Чорновола В'ячеслава, 95

79013, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Генерала Чупринки, 36

79000, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Гетьмана Мазепи, 25А

79000, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Шевченка, 358

Львівська область

82402, Львiвська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 66

82200, Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2

80110, Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 14а

80102, Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича, 9

Одеса

65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22А

65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Рiхтера, 125/1

65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Садова, 7

65069, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семена Палiя, 90/1

65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семiнарська, 26/28

65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Старопортофранкiвська, 103а

65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Армiйська, 8

65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 8, КВ.604

65104, Одеська обл., м. Одеса, просп. Академiка Глушка, 16

65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Фонтанська, 55

Одеська область

68600, Одеська обл., м. Iзмаїл, вул. Тульчианiвська, 53

Миколаїв

54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 73

Харків

61001, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Богдана Хмельницького, 32б

61202, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Ахсарова, 8

64703, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Валентинiвська, 29б

Харківська область

64207, Харкiвська обл., м. Балаклiя, пл. Казмирука, 11

Запоріжжя

69000, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пл. Iнженерна, 1

Суми

40001, Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, 1

40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харкiвська, 32/

40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 5а

40020, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 111

40034, Сумська обл., м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 22/1

Сумська область

42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 8

Вінниця

21001, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Замостянська, 25

21021, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Келецька, 78а

21018, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Пирогова, 29

Вінницька область

23100, Вiнницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 20

23603, Вiнницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 46

Житомир

10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, 99

10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Iвана Кочерги, 6

10000, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 21

10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 125

10014, Житомирська обл., м. Житомир, мн. Соборний, 5/1

Житомирська область

13300, Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. В'ячеслава Чорновола, 9

11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 4

11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 4

10000, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 45

Хмельницький

29017, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарiчанська, 5/3

29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 19

29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурiвського Пiдпiлля, 73

Хмельницька область

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. Соборна, 4

32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, просп. Грушевського, 34А

30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборностi, 17

30400, Хмельницька обл., м. Шепетiвка, вул. Судилкiвська, 1

Кропивницький

25000, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70

25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2

Кіровоградська область

26300, Кiровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 14Б

28008, Кiровоградська обл., м. Олександрiя, просп. Соборний, 87

Черкаси

18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40-

18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41

18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 305

18031, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Унiверситетська, 33

18000, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 150

Черкаська область

20701, Черкаська обл., м. Смiла, бульв. Графа О Бобринського, 9

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 1

20306, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 52

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31а

19201, Черкаська обл., м. Жашкiв, вул. Соборна, 46

20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 16

19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 169а

19002, Черкаська обл., м. Канiв, вул. Шевченка, 6

19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченкiвський, вул. Ленiна, 27

19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 50

Чернігів

14000, Чернiгiвська обл., м. Чернiгiв, вул. Борисоглiбська, 6

Чернігівська область

17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Юрiя Коптєва, 37

Чернівці

58000, Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, вул. Небесної Сотнi, 14а

58001, Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, вул. Шкiля, 1

Луцьк

43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Вiдродження, 1

43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 16

Волинська область

45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка, 2б

45407, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15

Івано-Франківськ

76018, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 15

Iвано-Франкiвська область

77303, Iвано-Франкiвська обл., м. Калуш, вул. Пушкiна, 8

78203, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Iвана Франка, 3

Полтава

36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборностi, 70А

Полтавська область

39803, Полтавська обл., м. Горiшнi Плавнi, просп. Героїв Днiпра, 75

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 19

Тернопіль

46008, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Шептицького, 4а

46002, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, просп. Степана Бандери, 38

Мукачево

89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Мудрого, 4-6

Рівненська область

35603, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 11

35707, Рiвненська обл., м. Здолбунiв, вул. Богдана Хмельницького, 11

34503, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Белгородська, 9

Нагадаємо, в Україні розгорнули роботу "Пунктів незламності" після масованої ракетної атаки з боку РФ, внаслідок якої почалися проблеми з електропостачанням. Ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно. Там доступні тепло, вода, світло, мобільний зв'язок, Інтернет, заряджання мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення для мам та дітей, аптечки.

Як знайти Пункт Незламності і що в них можна знайти

Читайте також: