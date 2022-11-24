Де можна зняти готівку, коли немає світла: адреси банківських відділень

В Україні діють 760 чергових відділень банків, де можна отримати всі фінансові послуги навіть за відсутності електроенергії.
Зняти готівку під час повної відсутності електроенергії в Україні можна в мережі банкоматів "Приватбанку", адже частина відділень банку обладнана генераторами, тож там доступні усі послуги.
Окрім того, Нацбанк України разом з іншими банками визначили 760 чергових відділень по Україні, повідомили у пресслужбі НБУ.
Так, ці відділення розташовані в Києві та у 275 населених пунктах 22 областей. Там можна отримати фінансові послуги навіть в умовах, коли довго немає світла.
Дізнатися перелік чергових відділень можна на ґуґл-карті.
Завантажити файл (PDF) на смартфон чи комп’ютер з переліком чергових відділень можна тут.
Адреси відділень "Приватбанку", які працюють автономно:
Київ
- 01001, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 5
- 01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29
- 01001, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9
- 01133, м. Київ, вул. Мечнiкова, 10/2
- 01001, м. Київ, просп. Перемоги, 65
- 03055, м. Київ, просп. Перемоги, 27а
- 02232, м. Київ, просп. Володимира Маяковського, 26
- 02166, м. Київ, просп. Лiсовий, 23
- 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 21
Київська область
- 09117, Київська обл., м. Бiла Церква, бульв. Олександрiйський, 70
- 07302, Київська обл., м. Вишгород, вул. Мазепи, 8
- 08134, Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 27-г
- 08700, Київська обл., м. Обухiв, вул. Київська, 119
Дніпро
- 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Європейська, 5
- 49101, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Херсонська, 26
- 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, просп. Дмитра Яворницького, 72Б
- 49026, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, просп. Слобожанський, 91
Дніпропетровська область
- 51933, Днiпропетровська обл., м. Кам'янське, просп. Свободи, 43
- 51200, Днiпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 36
- 51412, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Озерна, 90
- 50099, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Нiмецька, 5
- 50065, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Костенка, 21
Львів
- 79049, Львiвська обл., м. Львiв, просп. Червоної Калини, 66А
- 79008, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Личакiвська, 8
- 79008, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Пекарська, 30
- 79000, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Вашингтона, 5-5а
- 79000, Львiвська обл., м. Львiв, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
- 79013, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Генерала Чупринки, 36
- 79000, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Гетьмана Мазепи, 25А
- 79000, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Шевченка, 358
Львівська область
- 82402, Львiвська обл., м. Стрий, вул. Шевченка, 66
- 82200, Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Героїв УПА, 2
- 80110, Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Корольова, 14а
- 80102, Львiвська обл., м. Червоноград, вул. Шашкевича, 9
Одеса
- 65014, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 22А
- 65036, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Рiхтера, 125/1
- 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Садова, 7
- 65069, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семена Палiя, 90/1
- 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Семiнарська, 26/28
- 65020, Одеська обл., м. Одеса, вул. Старопортофранкiвська, 103а
- 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Армiйська, 8
- 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, 8, КВ.604
- 65104, Одеська обл., м. Одеса, просп. Академiка Глушка, 16
- 65000, Одеська обл., м. Одеса, дор. Фонтанська, 55
Одеська область
- 68600, Одеська обл., м. Iзмаїл, вул. Тульчианiвська, 53
Миколаїв
- 54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Центральний, 73
Харків
- 61001, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Богдана Хмельницького, 32б
- 61202, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Ахсарова, 8
- 64703, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Валентинiвська, 29б
Харківська область
- 64207, Харкiвська обл., м. Балаклiя, пл. Казмирука, 11
Запоріжжя
- 69000, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, пл. Iнженерна, 1
Суми
- 40001, Сумська обл., м. Суми, вул. Козацький Вал, 1
- 40024, Сумська обл., м. Суми, вул. Харкiвська, 32/
- 40030, Сумська обл., м. Суми, вул. Горького, 5а
- 40020, Сумська обл., м. Суми, просп. Курський, 111
- 40034, Сумська обл., м. Суми, просп. Михайла Лушпи, 22/1
Сумська область
- 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Соборна, 8
Вінниця
- 21001, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Замостянська, 25
- 21021, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Келецька, 78а
- 21018, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Пирогова, 29
Вінницька область
- 23100, Вiнницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 20
- 23603, Вiнницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 46
Житомир
- 10003, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Перемоги, 99
- 10000, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Iвана Кочерги, 6
- 10000, Житомирська обл., м. Житомир, просп. Миру, 21
- 10031, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Покровська, 125
- 10014, Житомирська обл., м. Житомир, мн. Соборний, 5/1
Житомирська область
- 13300, Житомирська обл., м. Бердичiв, вул. В'ячеслава Чорновола, 9
- 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 4
- 11601, Житомирська обл., м. Малин, пл. Соборна, 4
- 10000, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Пушкiна, 45
Хмельницький
- 29017, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Зарiчанська, 5/3
- 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 19
- 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурiвського Пiдпiлля, 73
Хмельницька область
- 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. Соборна, 4
- 32307, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, просп. Грушевського, 34А
- 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Соборностi, 17
- 30400, Хмельницька обл., м. Шепетiвка, вул. Судилкiвська, 1
Кропивницький
- 25000, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 26/70
- 25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2
Кіровоградська область
- 26300, Кiровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 14Б
- 28008, Кiровоградська обл., м. Олександрiя, просп. Соборний, 87
Черкаси
- 18002, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Байди-Вишневецького, 40-
- 18003, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 122/41
- 18005, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 305
- 18031, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Унiверситетська, 33
- 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, бул. Шевченка, 150
Черкаська область
- 20701, Черкаська обл., м. Смiла, бульв. Графа О Бобринського, 9
- 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 1
- 20306, Черкаська обл., м. Умань, вул. Європейська, 52
- 20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 31а
- 19201, Черкаська обл., м. Жашкiв, вул. Соборна, 46
- 20202, Черкаська обл., м. Звенигородка, просп. Шевченка, 16
- 19701, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 169а
- 19002, Черкаська обл., м. Канiв, вул. Шевченка, 6
- 19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченкiвський, вул. Ленiна, 27
- 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 50
Чернігів
- 14000, Чернiгiвська обл., м. Чернiгiв, вул. Борисоглiбська, 6
Чернігівська область
- 17500, Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Юрiя Коптєва, 37
Чернівці
- 58000, Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, вул. Небесної Сотнi, 14а
- 58001, Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, вул. Шкiля, 1
Луцьк
- 43000, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Вiдродження, 1
- 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 16
Волинська область
- 45008, Волинська обл., м. Ковель, вул. Шевченка, 2б
- 45407, Волинська обл., м. Нововолинськ, просп. Дружби, 15
Івано-Франківськ
- 76018, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Сiчових Стрiльцiв, 15
Iвано-Франкiвська область
- 77303, Iвано-Франкiвська обл., м. Калуш, вул. Пушкiна, 8
- 78203, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. Iвана Франка, 3
Полтава
- 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Соборностi, 70А
Полтавська область
- 39803, Полтавська обл., м. Горiшнi Плавнi, просп. Героїв Днiпра, 75
- 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 19
Тернопіль
- 46008, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. Шептицького, 4а
- 46002, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, просп. Степана Бандери, 38
Мукачево
- 89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Мудрого, 4-6
Рівненська область
- 35603, Рiвненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 11
- 35707, Рiвненська обл., м. Здолбунiв, вул. Богдана Хмельницького, 11
- 34503, Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Белгородська, 9
Нагадаємо, в Україні розгорнули роботу "Пунктів незламності" після масованої ракетної атаки з боку РФ, внаслідок якої почалися проблеми з електропостачанням. Ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно. Там доступні тепло, вода, світло, мобільний зв'язок, Інтернет, заряджання мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення для мам та дітей, аптечки.
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