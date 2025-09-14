Де на фронті є успіхи армії РФ та ЗСУ: оновлена мапа DeepState

Фронт / © ТСН.ua

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 14 серпня. Так, армія РФ окупувала населений пункт на Запоріжжі.

Про це повідомляє DeepState.

«Сили Оборони України відкинули противника біля Новокостянтинівки (Сумська область — ред.) та Костянтинівки (Сумська область — ред.)», — йдеться у повідомленні.

Новокостянтинівка

Костянтинівка

Крім цього, у Запорізькій області армія РФ захопила населений пункт, а також має просування на Донеччині.

«Ворог окупував Темирівку (Запорізька область — ред.), а також просунувся у Куп’янську (Донецька область — ред.) та поблизу Новоіванівки», — зазначили осінтери.

Темирівка

Новоіванівка

Як ми писали раніше, РФ збільшує виробництво FPV на оптоволокні. За даними аналітиків, така зброя дала російським військам важливі переваги на фронті.

«Поширення використання Росією оптоволоконних дронів, стійких до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та глушіння, дало російським військам важливі переваги на полі бою», — йдеться у звіті Інституту.

Раніше у ЗСУ розкрили три ключові цілі РФ на осінь.

Так, командування вимагає від свого війська захопити одразу три міста Донеччини: Покровськ, Мирноград та Добропілля.

«У них є ризик, що наші сили переріжуть цю ‘кишку’, тому вони підтягнули туди цілі бригади з інших ділянок фронту», — зазначив Бєльський.