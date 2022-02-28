Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів? / Pexels

Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів: мапа бюветів

Де набрати питну воду в Києві, якщо вона зникне з кранів: мапа бюветів

Що робити жителям Києва, якщо раптом із кранів зникне вода? ТСН.ua розповідає, де можна набирати питну воду в разі надзвичайної ситуації.

Якщо в Києві найближчим часом станеться екстрена ситуація та місто залишиться без електропостачання, може статися так, що водопостачання також припиниться. Де в такому разі брати питну воду? До вашої уваги список адрес, де розміщені бюветні комплекси:

вул. Ентузіастів, 21

вул. Райдужна, 17-21

на перетині вулиць Андріївська і Братська

вул. Петропавлівська, 14-26

на перетині вулиць Олександра Пироговського і Солом’янської

вул. Славгородська (парк “Партизанської слави”)

вул. Ревуцького, 32

вул. Сабурова, 9/61

вул. Сабурова 3

вул. Оноре де Бальзака, 63

бульвар Вигурівський, 6

вул. Милославська, 17-а

вул. Милославська, 35

вул. Радунська, 5

вул. Оноре де Бальзака, 80

вул. Драйзера, 32

вул. Закревського, 23

проспект Лісовий, 18

вул. Жукова, 29

вул. Жукова, 45-в

вул. Мілютенка, 7

Та ще 183 адреси. Всіх їх можна переглянути за посиланням на мапу Києва, яка була створена підприємством “Київводфонд”, де ви можете відшукати найближчий до вас бюветний комплекс.

На мапі синім кольором позначені ті бювети, які функціонують, а червоним - тимчасово несправні. Варто зазначити, що глибина всіх бюветних комплексів Києва від 90 до 340 метрів. Ці води (юрського і сеноманського горизонтів) вважаються захищеними від зовнішнього впливу.

Варто звернути увагу, що на одну людину потрібно набрати два літри води. Це мінімальна потреба у воді на дві доби.