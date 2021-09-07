Де наразі перебуває мати з дитиною, які тиждень ночували на вулиці в Одесі: подробиці історії

Де наразі перебуває мати з дитиною, які тиждень ночували на вулиці в Одесі: подробиці історії

На жінку склали протокол.

Напередодні у соцмережах Одеси з'явилося повідомлення, що в селищі Котовського п'ять днів поспіль чоловік виганяв свою 21-річну дружину разом з малою дитиною на вулицю.

Жінка спала на дитячому майданчику, а поруч стояв візочок з двомісячною дитиною.

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На вулиці вони ночували нібито через те, що чоловікові не подобався плач малюка і він не міг відпочити.

Після цього поліція втрутилася і перевірила, що відбувається.

Виявилося, що жінка - місцева жителька, повідомили у поліції. Вона пояснила, що посварилася з рідними, забрала маленького сина і пішла з ним на майданчик, де працює охоронцем батько дитини.

За неналежне виконання батьківських обов’язків на жінку склали протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі вона з двомісячним сином тимчасово оселилася у знайомих свого цивільного чоловіка. Подальшою долею родини опікуватиметься служба у справах дітей.

Нагадаємо, в Одесі на проспекті Добровольського жінка перетворила квартиру на смітник. Разом з матір’ю жив 9-річний син, якого напередодні забрали.

Раніше стало відомо, що у Білгород-Дністровському жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги.

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