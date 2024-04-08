"Де наш тато – оце": Мережу зворушило відео, як дівчинка біжить обіймати стенд загиблого батька

Дівчинка впізнає загиблого батька на світлині, пригортається до стенда і каже, що любить тата.

У Мережі з'явилося зворушливе відео, як маленька дівчинка біжить до стенда зі світлиною загиблого на війні батька. На запитання "де тато?", дитина шукає сонечко.

Відео опублікувала дружина загиблого військовослужбовця Володимира Петрука Марія у своєму Іnstagram.

Обіймаючи портрет загиблого захисника, дівчинка каже, що грається з татком.

"До цього неможливо звикнути. Ви помітили, що коли я запитала, де тато, Златка відразу почала шукати сонечко? А як вона його обіймає та цілує. Казала, що він грається з нею і питала, чому тато так довго йде до неї. А я просто розридалась. Господи, ну де взяти сил витримати таке", – йдеться у допису дружини загиблого захисника.

"Де тато?": зворушливе відео з маленькою донькою загиблого захисника

Як пише "Вільне радіо", військовослужбовець Володимир Петрук з Вараша служив у Нацгвардії. Від початку повномасштабного вторгнення, охороняв стратегічний об’єкт на Рівненщині. Військовий загинув під час мінування підступів до цього об’єкта. Одна з мін здетонувала, забравши життя Володимира та ще одного військового.