Де насправді живе заступник директора ДБР: журналісти виявили розкішні апартаменти за $900 000

Чиновник вказав у декларацію місцем свого проживання орендовану квартиру.

Заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко декларує місцем свого проживання орендовану квартиру, але насправді мешкає у квартирі в елітному ЖК Києва Regent Hill. Ринкова вартість такого житла стартує від $900 000.

Про це повідомили журналісти hromadske у своєму розслідуванні.

Місце проживання керівника Головного слідчого управління ДБР Олександра Удовиченка видала службова Toyota Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з підземного паркінгу цього житлового комплексу і через 10 хвилин в’їхала у двір Державного бюро розслідувань.

За словами журналістів, квартира в ЖК Regent Hill записана на близьку родичку коханої жінки Олександра Удовиченка — Христини Копач.

Ірина Копач, яка живе в Одесі й працює косметологинею, придбала квартиру в ЖК Regent Hill площею 125 квадратів у жовтні 2022 року. Ринкова вартість нерухомості такого метражу у цьому ЖК стартує від 37 000 000 гривень — 900 000 доларів.

Однак, як встановили журналісти, Ірина Копач придбала квартиру всього за 1 500 тисяч гривень, тобто приблизно за 50 тисяч доларів. Така ціна вказана у договорі купівлі-продажу нерухомості.

Згідно з декларацією, чиновник ДБР орендує квартиру в Голосіївському районі Києва неподалік метро "Васильківська" — в ЖК Park Avenue VIP.

Нагадаємо, рідня начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Журналісти детально дослідили статки дружини та матері головного кіберрозвідника України.

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