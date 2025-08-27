Де найчастіше ухилянти намагаються перетнути кордон і чому Польща — не варіант: відповідь ДПСУ

Затримані ухилянти / © Держприкордонслужба України

Реклама

Найчастіше ухилянти намагаються втекти з України на кордоні з Румунією, найменше випадків незаконного перетину кордону — на польській ділянці.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає «Суспільне».

«На другому місці — це кордон з Молдовою. На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною. А найменше, якщо говорити про спроби незаконного перетину кордону поза межами пунктів пропуску, відбувається на кордоні з Польщею», — сказав Демченко.

Реклама

За словами речника, за підробленими документами щодня з України намагаються виїхати до 10 людей. Таких порушників ДПСУ передає до поліції, адже за спробу підробки документів передбачена кримінальна відповідальність.

Щодо порушників поза межами пунктів пропуску, то для них передбачена адміністративна відповідальність.

«На жаль, така відповідальність порушників не стримує, бо є випадки, коли людей затримуємо по кілька разів. Є „рекордсмени“, яких затримуємо більше 10 разів за те, що вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон», — розповів Демченко.

Нагадаємо, що уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

Реклама

В МВС розповіли, які документи треба цим чоловікам для перетину кордону і кого точно не випустять.