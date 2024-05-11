Де найгарячіше через наступальні дії ворога: Зеленський назвав території (відео)

Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один, зазначив президент у зверненні до українців.

Сьогодні увага передусім фронту – ситуації в тих наших районах, де зараз найбільше ризиків російських наступальних дій. Оборонні операції ЗСУ тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 11 травня.

Президент наголосив, що також особливо напруженою залишається ситуація на Донеччині, зокрема Покровський напрямок – це Семенівка, Нетайлове. Там щодобово понад 30 бойових зіткнень. Вкрай складно. Звичайно, увага і всім іншим напрямкам наших оборонних дій: Купʼянський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, Времівський.

Також читайте Коли Україна зможе перехопити ініціативу на фронті: військовий експерт дав відповідь

"Я дякую кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта. Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", – зазначив він.

За результатами цього тижня на особливу вдячність українців заслуговують воїни 47-ї окремої механізованої бригади. "Вони воюють саме на Покровському напрямку – вони воюють ефективно. Молодці, хлопці! Донецька область: 110-та окрема механізована бригада, 1-й батальйон. Дякую за збиття чергового російського Су-25", – наголосив президент.

Володимир Зеленський також подякувати кожному воїну з різних бойових підрозділів, які захищають Харківщину. Кожному з тих, хто вже має важливі досягнення: знищену російську техніку, знешкоджених окупантів. "Окупант повинен відчути, що ніде в Україні для нього не буде легко. Всюди наші Сили оборони України повинні давати максимальний результат у знищенні ворога. Сьогодні і вранці, і ось щойно були доповіді головкома Олександра Сирського. Зміцнюємо наші позиції, зокрема на Харківщині – додаємо туди сил. Артилерія працює саме так, як потрібно", – сказав він.

Крім того, президент відзначив поліцейських – саме тих, які, попри всі загрози й удари, працюють для безпеки та порятунку людей на Харківщині. "Вовчанськ, районне управління поліції: Максим Стецина, Олексій Харківський, Владислав Єфаров, Ігор Харченко, Дмитро Можарський та Юлія Келеберда. Дякую вам за службу! Село Липці, Харківський район, відділення поліції: Віктор Єна, Василь Сягло, Роман Цепеленко та Вʼячеслав Сокольський. Дякую!", – підсумував президент.

Володимир Зеленський подякував усім, хто дбає про людей і державу, хто захищає Україну і робить усе, щоб у наших Сил оборони було більше можливостей.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Павлюк заявив, що критична фаза війни настане в найближчі два місяці. Оскільки американська допомога лише починає надходити на лінію фронту, командування російської окупаційної армії посилює тиск, щоб виснажити недостатньо забезпечені українські війська.

Читайте також провідні новини дня: