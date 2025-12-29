ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
416
1 хв

Де найскладніша ситуація зі світлом та коли її виправлять: прогноз нардепа

РФ атакувала ГЕС касетними боєприпасами: нардеп Нагорняк пояснив критичний стан енергосистеми.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Відключення світла

Наразі найскладніша ситуація зі світлом у Броварах та Вишгороді Київської області. Протягом тижня вдасться стабілізувати систему.

Про це повідомив народний депутат фракція «Слуга народу» Сергій Нагорняк в етері «Київ24», коментуючи наслідки ударів РФ по енергосистемі.

«Росія била не лише „Шахедами“ і ракетами, але й била навіть ракетами з касетними боєприпасами, коли вона влучала по ГЕС. Саме по підстанції, яка відповідає за видачу електричної енергії, яка генерується на ГЕС. І відповідно, що враження максимальні, які можуть бути завдані», — зазначає Нагорняк.

Нардеп повідомив, що нині з обладнанням теж є проблеми, особливо що стосується оператора системи передавання.

«Сьогодні йдеться про вимикачі 110, тому що ворог, ціливши по всім підстанціям „Укренерго“, повибивав значну частину цього обладнання», — додає він.

Раніше ми писали про те, чи буде евакуація Києва через мороз і блекаут.

416
