ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

Де не буде електрики у суботу: енергетики анонсували відключення світла на 27 грудня

Графіки відключень 27 грудня діятимуть у більшості регіонів України як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у суботу, 27 грудня

Енергосистема України продовжує оговтуватися від російських ударів, тому дефіцит потужності зберігається. У суботу, 27 грудня, енергетики знову змушені застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Які будуть обмеження

Завтра, 27 грудня, диспетчерський центр планує застосовувати:

  1. Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення.

  2. Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових споживачів.

Важливо зазначити, що обмеження стосуватимуться більшості регіонів України, а не всіх без винятку.

Де дивитися графік

Енергетики нагадують, що вимушені відключення електропостачання є прямим наслідком російських ракетно-дронових атак на українські електростанції та мережі.

Точний час знеструмлення вашого будинку та кількість черг, які будуть застосовуватися, можна дізнатися на офіційних сайтах вашого обленерго, на сторінках місцевої влади у соцмережах, а також у ЗМІ.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, у Верховній Раді кажуть, що цілком ймовірно, що у новорічну ніч українці будуть зі світлом. Втім, значною мірою ситуація залежить від погодних умов, а також — від атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie