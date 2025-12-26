Де не буде електрики у суботу: енергетики анонсували відключення світла на 27 грудня

Відключення світла в Україні у суботу, 27 грудня

Енергосистема України продовжує оговтуватися від російських ударів, тому дефіцит потужності зберігається. У суботу, 27 грудня, енергетики знову змушені застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

Які будуть обмеження

Завтра, 27 грудня, диспетчерський центр планує застосовувати:

Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення. Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових споживачів.

Важливо зазначити, що обмеження стосуватимуться більшості регіонів України, а не всіх без винятку.

Де дивитися графік

Енергетики нагадують, що вимушені відключення електропостачання є прямим наслідком російських ракетно-дронових атак на українські електростанції та мережі.

Точний час знеструмлення вашого будинку та кількість черг, які будуть застосовуватися, можна дізнатися на офіційних сайтах вашого обленерго, на сторінках місцевої влади у соцмережах, а також у ЗМІ.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, у Верховній Раді кажуть, що цілком ймовірно, що у новорічну ніч українці будуть зі світлом. Втім, значною мірою ситуація залежить від погодних умов, а також — від атак росіян на енергетичну інфраструктуру.