Де не буде електрики у суботу: енергетики анонсували відключення світла на 27 грудня
Графіки відключень 27 грудня діятимуть у більшості регіонів України як для побутових споживачів, так і для промисловості.
Енергосистема України продовжує оговтуватися від російських ударів, тому дефіцит потужності зберігається. У суботу, 27 грудня, енергетики знову змушені застосовувати заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Які будуть обмеження
Завтра, 27 грудня, диспетчерський центр планує застосовувати:
Графіки погодинних відключень (ГПВ) — для населення.
Графіки обмеження потужності (ГОП) — для промислових споживачів.
Важливо зазначити, що обмеження стосуватимуться більшості регіонів України, а не всіх без винятку.
Де дивитися графік
Енергетики нагадують, що вимушені відключення електропостачання є прямим наслідком російських ракетно-дронових атак на українські електростанції та мережі.
Точний час знеструмлення вашого будинку та кількість черг, які будуть застосовуватися, можна дізнатися на офіційних сайтах вашого обленерго, на сторінках місцевої влади у соцмережах, а також у ЗМІ.
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликають в «Укренерго».
Нагадаємо, у Верховній Раді кажуть, що цілком ймовірно, що у новорічну ніч українці будуть зі світлом. Втім, значною мірою ситуація залежить від погодних умов, а також — від атак росіян на енергетичну інфраструктуру.