Де не можна збирати гриби в Україні: мікологи назвали небезпечні та заборонені зони

Гриби

Після Чорнобильської катастрофи деякі території Київщини та Житомирщини досі залишаються небезпечними для збирання грибів. Річ у тім, що гриби активно накопичують радіоактивні елементи, період розпаду яких може тривати тисячі років.

Де збирати в Україні гриби небезпечно

Як розповіла мікологиня Марія Шевченко, наукова співробітниця відділу мікології Інституту ботаніки НАН України, в інтерв’ю «Главком», після вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році найбільше були уражені північні та північно-західні райони Київщини та Житомирщини.

Річ у тім, що напіврозпад елементів йоду та цезію не надто тривалий, а це 8 днів та 30 років відповідно.

Втім є ділянки, що уражені радіоактивними ізотопами урану та плутонію, а це вже йдеться про напіврозпад у тисячі та навіть мільйони років.

«Гриби здатні накопичувати радіоактивні ізотопи. Тому навряд чи варто збирати гриби в Чорнобильській зоні, а особливо на півночі зони», — каже Марія Шевченко.

Про заборону в Чорнобильській зоні наголошують і в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Там зауважили, що в сезон «тихого полювання» збирати, вживати чи вивозити гриби та ягоди суворо заборонено.

«Це не лише становить серйозну небезпеку для здоров’я, а й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність», — зазначають на сторінці Заповідника у Facebook.

Де не можна збирати гриби

Як розповів для 24 Каналу міколог Остап Богославець, збирання грибів заборонено на об’єктах природно-заповідного фонду, зокрема в природному заповіднику «Ґорґани».

Також цей процес заборонений в заповідних зонах національних природних та регіональних ландшафтних парків й біосферних заповідниках.

Міколог додав, що враховуючи теперішню ситуацію в Україні, чимало лісів є замінованими через воєнні дії, а тому збирати гриби у таких зонах також не можна.

Нагадаємо, біолог назвав найотруйніший гриб у світі, який росте в Україні. Це — бліда поганка. У ній міститься кілька отруйних речовин (зокрема, смертоносні аматоксини). Є такі симптоми отруєння блідою поганкою: сильна блювота, печінкові/ниркові коліки, біль у м’язах, пронос. Людині без досвіду та необхідних знань не варто самостійно перевіряти — отруйний гриб чи ні. Якщо ви не впевнені в тому, що гриб їстівний, його не потрібно брати.

Токсичність блідої поганки (Amanita phalloides) обумовлена вмістом потужних отруйних речовин, серед яких смертоносні аматоксини. Ці токсини є надзвичайно стійкими — вони не руйнуються під час варіння, маринування чи сушіння.

Для дорослої людини достатньо лише 30 грамів блідої поганки для провокування серйозного отруєння, а для дітей така кількість може бути смертельною. Вживання навіть одного гриба може бути фатальним.