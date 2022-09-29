Де не варто ховати гроші в будинку: 8 місць, про які знають усі злодії

Якщо ви вирішили зберігати гроші у квартирі, подумайте, де про місця, де будете їх ховати. Фахівці поділилися з думками — де краще не ховати гроші, адже вони будуть оглянуті злодіями насамперед.
- Книги. Ховаючи гроші в книгах, багато людей думають, що злодій не буде їх всіх переглядати, адже цей процес забиратиме надто багато часу. Але злодії так не роблять, зазвичай. вони просто викидають всі книги з полиць на підлогу. І коли вони падатимуть, точно розкриється та, в якій знаходяться гроші.
- Місця, де накопичено різний мотлох. Багато хто думає, що, якщо покласти коштовності та гроші серед мотлоху, ніхто їх там не буде шукати. Але злодії цю логіку чудово розуміють, тому пошук починається із цих місць.
- Побутова техніка. Дехто ховає гроші у морозильній камері, холодильнику, порохотягу чи іншій великій побутовій техніці. Звісно, злодії не будуть її розбирати, але зазирнути можуть. Та й не має ймовірності, що вона залишиться після крадіжки. Якщо злодії не знайдуть гроші, вони намагатимуться компенсувати свої зусилля. Не варто зберігати гроші в системному блоці комп'ютера, дрібній аудіоапаратурі, відеотехніці або всередині порохотягу в мішку для збирання пилу.
- Ванна та туалет. Злодії завжди оглядають зливні бачки, адже частина людей там звикла зберігати гроші. Знають злодії та про полички у ванній кімнаті, де можуть бути гроші. Дехто поміщає гроші у шампуні, попередньо поклавши їх у герметичне упаковування.
- Вентиляція, декоративні елементи на стінах. Картини, дзеркала, килими завжди оглядаються злодіями. Так само як і вентиляцію можна назвати одним із найгірших місць, де можна зберігати заощадження та інші цінності.
- В одязі. Злодії перетрушують все і навіть не гидують ритися в брудній білизні, тому кишені сорочок, шкарпетки, спідня білизна не місце для зберігання грошей. Не варто складати гроші у старе взуття, одяг, гаманці чи сумки, хоча б тому, що хтось із домашніх може просто викинути непотрібні речі.
- Банки з крупами на кухні. Подібне місце для зберігання грошей часто використовують люди похилого віку. Проте банку з сипучими можна відкрити та висипати вміст за кілька секунд.
- Під матрацом. Злодії підіймають матраци, розрізають чохли, те саме вони роблять з м'якими меблями.
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