Де очікувати мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 23 грудня (мапа)
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на північному сході 2-7° морозу, вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла).
В Україні у вівторок 23 грудня хмарно. Вдень в Україні, крім південного сходу, місцями невеликий мокрий сніг, на Одещині з дощем.
Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер переважно північний, 3-8 м/с.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на північному сході 2-7° морозу, вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла).
Прогноз погоди у Києві та області
У Києві та області у вівторок, 23 грудня, хмарно. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.
Вітер північний, 3-8 м/с.
Температура у Києві вночі та вдень близько 0°.
По області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Зазначимо, у вівторок, 23 грудня, зранку через російський обстріл в Україні починають запроваджувати аварійні відключення світла.