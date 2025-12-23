ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
136
1 хв

Де очікувати мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 23 грудня (мапа)

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на північному сході 2-7° морозу, вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла).

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Мокрий сніг і дощ

В Україні у вівторок 23 грудня хмарно. Вдень в Україні, крім південного сходу, місцями невеликий мокрий сніг, на Одещині з дощем.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер переважно північний, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на північному сході 2-7° морозу, вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни 0-5° тепла).

Мапа погоди на 23 грудня / © Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві та області у вівторок, 23 грудня, хмарно. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер північний, 3-8 м/с.

Температура у Києві вночі та вдень близько 0°.

По області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Зазначимо, у вівторок, 23 грудня, зранку через російський обстріл в Україні починають запроваджувати аварійні відключення світла.

