Ще одного нардепа зловили на хабарі: пропонував 150 тис. доларів топпосадовцям

Передвання неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів.

Чинний народний депутат підозрюється у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення.

Про це повідомляє НАБУ та САП.

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Викрили хабарника НАБУ і САП спільно з віцепрем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів.

"У серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії", - йдеться у повідомленні.

Після того, як надійшли 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України, народний обранець через довірену особу надав голові Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США.

Передавання неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.

Нагадаємо, у вівторок, 21 листопада, на хабарі викрили народного депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики, який пропонував неправомірну вигоду голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєму. За даними Центру протидії корупції, це - "Слуга Народу" Андрій Одарченко.

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