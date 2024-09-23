Де паркуватися категорично заборонено: водіям нагадали про порушення ПДР, за яке передбачений штраф

Українським водіям нагадали, що паркування на велосмузі – це порушення ПДР. За нього передбачений штраф.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Як повідомили у поліції, щодня патрульні виявляють водіїв, які паркуються з порушенням правил дорожнього руху, зокрема, на смузі, призначеній для велосипедистів. Їх притягають до відповідальності винних водіїв та проводять з ними профілактичні бесіди щодо дотримання законодавства.

Паркування на велосмузі

Так, кермувальникам, які нехтують правилами дорожнього руху та перешкоджають руху велосипедистів, випишуть штраф у розмірі 340 гривень.

"Будьте свідомими та поважайте інших учасників дорожнього руху!", – наголосили у поліції.

Нагадаємо, українські водії, які виїжджають за межі України, можуть потрапити у халепу через незнання правил дорожнього руху в іншій країні. Зокрема, польське законодавство велику увагу приділяє стану автомобільних шин і передбачає величезні штрафи за "лису" гуму.

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