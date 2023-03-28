Де перебуває колишній очільник СБУ Баканов: що кажуть у Раді

У лютому 2023 року СБУ провела щодо Баканова службову перевірку.
Колишній очільник Служби безпеки Іван Баканов перебуває у Києві.
Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив у коментарі Укрінформу.
"Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави", - сказав він.
Також Веніславський зауважив, що службова перевірка діяльності Баканова на посаді голови Служби безпеки України вже проведена. Втім, він не став її розсекречувати, посилаючись на державну таємницю.
Звільнення Баканова з посади голови СБУ
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 липня 2022 року усунув Баканова від посади голови СБУ. Що стало причиною цього – не відомо. 19 липня народні депутати проголосувала за звільнення Баканова з посади.
У лютому 2023 року "Українська правда" з посиланням на коментар від пресслужби СБУ поінформувала про службову перевірку щодо ексочільника відомства Івана Баканова. Результати цієї перевірки є інформацією з обмеженим доступом, пояснили тоді у спецслужбі.
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