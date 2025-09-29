ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
123
Час на прочитання
2 хв

Де можна заробити 70 тисяч восени: найпопулярніші вакансії в Україні

На ринку праці України зростає попит на робітничі професії та освітян: що відомо.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Гроші

Гроші / © УНІАН

В Україні перед осіннім сезоном відбулася значна зміна тенденцій на ринку праці. За даними дослідження великого кадрового порталу, у серпні порівняно з травнем різко зросла кількість вакансій у сферах виробництва, торгівлі, освіті та для представників робітничих спеціальностей. Роботодавці пропонують фахівцям цих галузей зарплати, що сягають 50 тис. грн.

Про стало відомо з аналітики OLX Робота.

Найбільше зростання попиту на робітничі та торговельні професії

  • Комплектувальник: Вакансія продемонструвала рекордне зростання попиту — +331%. Кандидатам пропонують медіанну зарплату 25 тис. грн.

  • Менеджер по роботі з клієнтами (роздрібна торгівля): Кількість оголошень зросла на +117% із медіанною зарплатою 21 тис. грн.

Зростання вакансій для освітян та інших спеціалістів

  • Викладачі та вчителі: Перед початком навчального року попит зріс на 96%. Медіанна зарплата становить 14 тис. грн.

  • Також на 50–60% зріс попит на такі посади:

    • Рихтувальник/СТО (до 50 тис. грн).

    • Плиточник (45 тис. грн).

    • HR (29 тис. грн).

    • Офіс-менеджер (23 тис. грн).

    • Помічник кухаря (21 тис. грн).

Робота для військових та за кордоном

Аналітики також відзначають дві стійкі тенденції:

  1. Сили оборони: Зростання кількості вакансій на військову службу — +33% з травня. Медіанна зарплата у серпні становила 70,5 тис. грн.

  2. Робота за кордоном: Значно збільшилася кількість пропозицій для пакувальників (+213%), будівельників (+65%) та різноробочих (+41%). Медіанна заробітна плата на цих вакансіях за кордоном сягає 3–5 тис. євро.

Аналітики підсумовують, що сезонність формує змішаний попит, зосереджений на робітничих професіях, працівниках у сфері клієнтського сервісу та освітянах, при цьому потреба у кандидатах до Сил оборони залишається актуальною протягом усього року.

Нагадаємо, в Україні прожитковий мінімум для працездатної особи від 1 січня 2026 року зросте приблизно на 10% і становитиме 3 328 грн. Проте цей показник, який держава використовує для розрахунку соціальних виплат, далекий від реальних потреб людей.

Раніше очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав переглянути прожитковий мінімум і споживчий кошик в Україні.

Також дозвіл на виїзд з України за кордон для молодих людей у віці 18–22 років уже відчутно впливає на вітчизняний ринок праці, що спричиняє масові звільнення. Експерти прогнозують дефіцит робочої сили, особливо в певних галузях.

Дата публікації
Кількість переглядів
123
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie