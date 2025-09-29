- Дата публікації
Де можна заробити 70 тисяч восени: найпопулярніші вакансії в Україні
На ринку праці України зростає попит на робітничі професії та освітян: що відомо.
В Україні перед осіннім сезоном відбулася значна зміна тенденцій на ринку праці. За даними дослідження великого кадрового порталу, у серпні порівняно з травнем різко зросла кількість вакансій у сферах виробництва, торгівлі, освіті та для представників робітничих спеціальностей. Роботодавці пропонують фахівцям цих галузей зарплати, що сягають 50 тис. грн.
Про стало відомо з аналітики OLX Робота.
Найбільше зростання попиту на робітничі та торговельні професії
Комплектувальник: Вакансія продемонструвала рекордне зростання попиту — +331%. Кандидатам пропонують медіанну зарплату 25 тис. грн.
Менеджер по роботі з клієнтами (роздрібна торгівля): Кількість оголошень зросла на +117% із медіанною зарплатою 21 тис. грн.
Зростання вакансій для освітян та інших спеціалістів
Викладачі та вчителі: Перед початком навчального року попит зріс на 96%. Медіанна зарплата становить 14 тис. грн.
Також на 50–60% зріс попит на такі посади:
Рихтувальник/СТО (до 50 тис. грн).
Плиточник (45 тис. грн).
HR (29 тис. грн).
Офіс-менеджер (23 тис. грн).
Помічник кухаря (21 тис. грн).
-
Робота для військових та за кордоном
Аналітики також відзначають дві стійкі тенденції:
Сили оборони: Зростання кількості вакансій на військову службу — +33% з травня. Медіанна зарплата у серпні становила 70,5 тис. грн.
Робота за кордоном: Значно збільшилася кількість пропозицій для пакувальників (+213%), будівельників (+65%) та різноробочих (+41%). Медіанна заробітна плата на цих вакансіях за кордоном сягає 3–5 тис. євро.
Аналітики підсумовують, що сезонність формує змішаний попит, зосереджений на робітничих професіях, працівниках у сфері клієнтського сервісу та освітянах, при цьому потреба у кандидатах до Сил оборони залишається актуальною протягом усього року.
Нагадаємо, в Україні прожитковий мінімум для працездатної особи від 1 січня 2026 року зросте приблизно на 10% і становитиме 3 328 грн. Проте цей показник, який держава використовує для розрахунку соціальних виплат, далекий від реальних потреб людей.
Раніше очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав переглянути прожитковий мінімум і споживчий кошик в Україні.
Також дозвіл на виїзд з України за кордон для молодих людей у віці 18–22 років уже відчутно впливає на вітчизняний ринок праці, що спричиняє масові звільнення. Експерти прогнозують дефіцит робочої сили, особливо в певних галузях.