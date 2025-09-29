Де можна заробити 70 тисяч восени: найпопулярніші вакансії в Україні

Гроші / © УНІАН

Реклама

В Україні перед осіннім сезоном відбулася значна зміна тенденцій на ринку праці. За даними дослідження великого кадрового порталу, у серпні порівняно з травнем різко зросла кількість вакансій у сферах виробництва, торгівлі, освіті та для представників робітничих спеціальностей. Роботодавці пропонують фахівцям цих галузей зарплати, що сягають 50 тис. грн.

Про стало відомо з аналітики OLX Робота.

Найбільше зростання попиту на робітничі та торговельні професії

Комплектувальник: Вакансія продемонструвала рекордне зростання попиту — +331% . Кандидатам пропонують медіанну зарплату 25 тис. грн .

Менеджер по роботі з клієнтами (роздрібна торгівля): Кількість оголошень зросла на +117% із медіанною зарплатою 21 тис. грн.

Зростання вакансій для освітян та інших спеціалістів

Викладачі та вчителі: Перед початком навчального року попит зріс на 96% . Медіанна зарплата становить 14 тис. грн .

Також на 50–60% зріс попит на такі посади: Рихтувальник/СТО (до 50 тис. грн ). Плиточник ( 45 тис. грн ). HR ( 29 тис. грн ). Офіс-менеджер ( 23 тис. грн ). Помічник кухаря ( 21 тис. грн ).



Робота для військових та за кордоном

Аналітики також відзначають дві стійкі тенденції:

Реклама

Сили оборони: Зростання кількості вакансій на військову службу — +33% з травня. Медіанна зарплата у серпні становила 70,5 тис. грн. Робота за кордоном: Значно збільшилася кількість пропозицій для пакувальників (+213%), будівельників (+65%) та різноробочих (+41%). Медіанна заробітна плата на цих вакансіях за кордоном сягає 3–5 тис. євро.

Аналітики підсумовують, що сезонність формує змішаний попит, зосереджений на робітничих професіях, працівниках у сфері клієнтського сервісу та освітянах, при цьому потреба у кандидатах до Сил оборони залишається актуальною протягом усього року.

Нагадаємо, в Україні прожитковий мінімум для працездатної особи від 1 січня 2026 року зросте приблизно на 10% і становитиме 3 328 грн. Проте цей показник, який держава використовує для розрахунку соціальних виплат, далекий від реальних потреб людей.

Раніше очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав переглянути прожитковий мінімум і споживчий кошик в Україні.

Також дозвіл на виїзд з України за кордон для молодих людей у віці 18–22 років уже відчутно впливає на вітчизняний ринок праці, що спричиняє масові звільнення. Експерти прогнозують дефіцит робочої сили, особливо в певних галузях.