Морози зірвали навчання?: де тривають канікули, де - дистанційка, а де учні повернулися за парти

Школа / © Associated Press

В Україні у зв’язку з погіршенням погоди та суттєвим зниженням температури вирішили тимчасово змінити графік освітнього процесу. Закладам освіти рекомендують або організувати дистанційне навчання, або подовжити зимові канікули.

Яка ситуація в областях, де і скільки ще триватимуть зимові канікули, читайте на сайті ТСН.ua.

Днями Кабінет міністрів ухвалив рішення про перегляд графіка роботи закладів освіти. Навчальним закладам рекомендують перейти на дистанційне навчання або продовження зимових канікул щонайменше до 19 січня. Міносвіти разом з місцевими адміністраціями опрацювали перехід на особливий режим навчання.

Київ

У школах столиці новий навчальний семестр розпочнеться вчасно — 12 січня. Однак навчання відбуватиметься у змішаному форматі: частина учнів перебуватиме у класах, а частина зможе долучатися до уроків онлайн.

Київська область

На Київщині у більшості шкіл канікули тривають 19 січня. Втім, навчальним закладам, які планували відновити навчання від 12 січня, радять подовжити канікули до 19 січня або організувати дистанційний формат.

Львівська область

У Львові подовжать зимові канікули на три дні — від понеділка, 12 січня, до середи, 14 січня, включно. Заклади освіти області переходять або на дистанційне навчання, або продовжують зимові канікули щонайменше до 19 січня.

Одеська область

Закладам освіти Одещини рекомендують до 19 січня перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули.

Дніпропетровська область

У Дніпрі та області від 12 до 16 січня (включно) заклади загальної середньої освіти перейдуть на дистанційну форму навчання.

Харківська область

Школи Харкова та області починають освітній процес після зимових канікул у понеділок, 12 січня. «Навчання здійснюватиметься у змішаному форматі — онлайн та офлайн на безпечних локаціях.

Чернігівська область

На Чернігівщині рекомендують закладам освіти організувати дистанційне навчання чи продовжити канікули до 19 січня. Зокрема, у школах Чернігова зимові канікули триватимуть до 16 січня включно.

Кіровоградська область

Влада рекомендувала закладам освіти подовжити зимові канікули до 18 січня. Деякі школи відпочиватиму до цього часу, деякі — перейшли на дистанційку, а в деяких буде змішаний формат. У шкалах Кропивницького канікули подовжили до 16 січня, а деяким — до 19 січня та 25 січня.

Полтавська область

У Полтаві заклади освіти з 12 січня працюватимуть у штатному режимі. Формат навчання не змінюватимуть, незважаючи на попередні рекомендації.

Запорізька область

У Запоріжжі вирішили не подовжувати канікули в — міськрада. Від понеділка, 12 січня, школярі повертаються до навчання. В міськраді наголошують, що навчальні заклади повністю забезпечені генераторами, паливом, укриттями.

Миколаївська область

Влада Миколаєва заявила, що наразі не бачить підстав для переходу на дистанційне навчання або роботу через погодні умови.

Сумська область

Місцева влада рекомендує розглянути можливість організації освітнього процесу в дистанційній формі або продовження зимових канікул у закладах освіти щонайменше до 19 січня.

Хмельницька область

Школи переходять на дистанційне навчання протягом 12-16 січня. У навчальних закладах області також або організують дистанційку, або подовжать зимові канікули. Рішення будуть ухвалювати з урахуванням ситуації у кожній громаді.

Житомирська область

У Житомирі після завершення зимових канікул заклади загальної середньої освіти тимчасово працюватимуть у дистанційному форматі. Онлайн-навчання триватиме один тиждень — до 19 січня.

Вінницька область

На Вінниччині через погіршення погодних умов вирішили призупинили очне навчання. Закладам освіти рекомендують перейти на онлайн формат або продовжити канікули щонайменше до 19 січня.

Тернопільська область

Учні 27 громад на Тернопільщині навчатимуться дистанційно. Школи у 24 громадах вирішили продовжити канікули до 19 січня. Однак у Тернополі навчання в закладах загальної середньої освіти відновлюється з понеділка, 12 січня.

Рівненська область

Від понеділка, 12 січня, учні навчальних закладів Рівного повернуться за шкільні парти.

Волинська область

В ОВА рекомендували територіальним громадам о запровадити дистанційне навчання до 19 січня. Через погодні умови від 12 до 14 січня у школах Луцької громади запроваджують дистанційне навчання.

Івано-Франківська область

В обласному центрі вирішили не продовжувати зимові канікули. Натомість у деяких районах Прикарпаття — як от у Коломийському та Калуському — зимові канікули триватимуть до 19 січня. У деяких громадах від 12 січня школярі тиждень навчатимуться дистанційно.

Закарпатська область

Регіональна комісія рекомендувала продовжити шкільні канікули до 19 січня або перевести навчальний процес на дистанційну форму. Втім, у деяких громадах від 12 січня заклади освіти працюватимуть офлайн.

Чернівецька область

На Буковині у понад 200 школах для учнів тривають канікули. Водночас у понад шести громадах організоване дистанційне навчання. Ще у майже 50 школах учні навчаються очно. Зокрема, в Чернівцях.

Нагадаємо, влада Львівської області на тіл негоди зробила важливу заяву. У регіоні рекомендують перевести підприємства, установи та організації на дистанційний режим роботи. Виняток — об’єкти критичної інфраструктури.

Водночас мер Києва Віталій Кличко закликав людей виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. На тлі масованої атаки на столицю вночі 9 січня у місті склалася складна ситуація через перебої з теплом та водою.