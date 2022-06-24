Де покупатися цього літа: місцеві органи влади визначили 240 місць відпочинку

Стіло відомо, де цьогоріч українці зможут відпочити і покупатися. Так, місцеві органи влади визначили 240 місць відпочинку на водних об’єктах, з них 194 обладнані пляжами.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що купатися можна лише у місцях, визначених військовими адміністраціями та місцевими органами влади.

Про це розповів представник Державної служби надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий під час брифінгу.

За його словами, області, які перебували під окупацією, або ті, де велися або досі тривають бойові дії, купальний сезон не розпочали. Йдеться про Київську область та саму столицю, а також про Донецьку, Чернігівську, Миколаївську, Одеську та Сумську області.

"Це регіони, де ми наполегливо не рекомендуємо взагалі виходити на відпочинок біля моря чи водойм. Вони можуть бути забруднені величезною кількістю вибухонебезпечних предметів", – каже Хорунжий.

Водночас в регіонах, де купальний сезон таки відкрили, купатися можна лише у місцях, визначених військовими адміністраціями та місцевими органами влади.

"Ці місця обладнані рятувальними постами, очищені, зокрема і дно. Також вони мають бути без швидкої течії та мати пологий спуск у воду", – кажуть у ДСНС.

За словами Хорунжого, наразі від вибухонебезпечних предметів очищено вже близько 33 га акваторій, найбільша кількість з яких розташована у Київській області. Триває робота на Сумщині, Миколаївщині та Запоріжчині.

"Робота під водою важча. Там людина мусить бути не тільки піротехніком, але й водолазом", – підкреслює Хорунжий.

Нагадаємо, у Києві комунальники перевірили міські пляжі. Безпечними визнали всі, окрім чотирьох. На них купатися заборонено.

За дотриманням заборони уважно слідкують поліцейські та військові зі зброєю. Час до часу їм доводиться виганяти з води тих, хто заради одного пірнання ризикує життям.

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