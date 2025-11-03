Де потеплішає до +18: прогноз погоди на тиждень, 3-9 листопада

Початок місяця буде теплим в Україні / © unsplash.com

У листопаді українців очікує тепла погода. Цього тижня погодні умови в нашій країні визначатимуть область підвищеного атмосферного тиску та переважання антициклональної циркуляції.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Понеділок, 3 листопада

На всій території України спостерігатиметься тепла та суха погода, без опадів і лише у другій половині дня на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі. Вітер південний / південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +4…+10 °С, вдень +10…+15 °С, на крайньому заході, у Криму та на Одещині +16…+21 °С.

Вівторок, 4 листопада

Дощі пройдуть у західній частині країни, вдень також місцями у Київській та Чернігівській областях. На решті території України утримається тепла та суха погода. Вітер південний / південно-східний, 5 — 10 м/с, у західних областях західного напрямку, 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +3…+10 °С, вдень +8…+14 °С, у південних регіонах та Криму +12…+17 °С.

Середа, 5 листопада

Хмарна та нестійка погода з невеликими дощами прогнозується у західних, центральних та південних областях. На півночі та сході буде переважно без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних регіонах північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+9 °С, вдень +7…+13 °С.

Четвер, 6 листопада

Під впливом антициклону у всіх регіонах нашої країни прогнозується тепла погода, без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура вночі очікується в межах +3…+9 °С, вдень +11…+16 °С, у південних та західних регіонах +13…+18 °С.

П’ятниця, 7 листопада

Утримається комфортна погода по всій території України. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західній частині південний, 5 — 10 м/с. Температура вночі становитиме +3…+9 °С, вдень +11…+16 °С, у південних та західних регіонах місцями +17…+18 °С.

Вихідні, 8–9 листопада

Під впливом антициклону та на тлі високого тиску продовжиться період аномально теплої та сухої погоди у всіх регіонах нашої країни. Вітер переважатиме південного / південно-західного напрямку, 5 — 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+8 °С, вдень +10…+16 °С, на крайньому півдні та Закарпатті місцями +17…+18 °С.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.