"Де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже немає чого робити" – медик про різницю між штамами коронавірусу

"Де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже немає чого робити" – медик про різницю між штамами коронавірусу

Імунолог каже, що деякі штами коронавірусу можуть бути не здатними до зараження.

"Дельта"-штам коронавірусу має усі ознаки окремого варіанту COVID-19. Про це свідчить його швидке поширення та витіснення попередніх штамів. А от усі інші так звані нові штами коронавірусу, про які повідомляється, радше є варіаціями всередині штаму.

Про це розповів лікар-імунолог Борис Донськой в інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Ми побачили, що це дійсно новий варіант, який принципово відрізняється за темпами поширення і перемагає свого попередника. Він витісняє його. Там, де пройшовся Дельта, Альфі і Беті вже нема чого робити. Він вже всіх інфікував", – сказав медик.

Водночас фахівець пояснює, що не всі зміни у вірусі дають підстави називати його новим штамом. А тому слід із обережністю ставитися до нових повідомлень про виявлення того чи іншого штаму коронавірусу.

"Зараз почалося хвилеподібне приписування будь-чому назви штамів. Але для того, щоб говорити про новий штам, мало виявити певну зміну у нуклеотидах. Треба показати динаміку саме цього штаму в популяції, що він теж викликає захворювання, що він передається певними шляхами, що він якимось чином зберігається, що він прогресує більше, ніж попередній. Це варіації всередині якогось штаму. Це може бути абсолютно ідентична вірусна конструкція, а можливо, взагалі тупиковий мутант, який не здатний до зараження", – додав він.

Як повідомлялося, в Україні працюють над змінами до адаптивного карантину. Щойно їх внесуть до постанови про адаптивний карантин, в Україні введуть "жовтий" рівень епіднебезпеки.

Що буде заборонено в регіонах, у разі введення "жовтої" зони карантину, читайте тут.

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