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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1885
Час на прочитання
1 хв

Де росіяни битимуть сильніше — термінове звернення розвідки до українців

Окупанти отримали наказ атакувати автозаправні станції, а також вантажний, громадський та приватний автотранспорт.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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РФ атакує українців цілодобово

РФ атакує українців цілодобово / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські окупаційні війська отримали наказ активізувати удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту у прикордонних і прифронтових районах України.

Про це попередило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, командування наказало цілеспрямовано атакувати автозаправні станції, а також вантажний, громадський та приватний автотранспорт.

До виконання цих завдань залучають центр перспективних безпілотних систем «Рубикон» та пілотів лінійних підрозділів. Для реалізації стратегії використовуватимуть дрони, керовані в режимі реального часу, зокрема системи «Молния-1», «Молния-2», «Герань-Сикер», «Гербера-Сикер», «Ланцет», V2U та інші аналоги.

Водночас наказ керівництва РФ щодо посилення дронового терору створює реальну небезпеку для цивільного населення України. ГУР закликає громадян бути пильними та обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

РФ змінила тактику терору — що відомо

Російська армія посилила атаки безпілотниками по українських автозаправних станціях. За останні кілька тижнів під ударами опинилися вже понад 200 АЗС.

Крім того, російські війська почали застосовувати FPV-дрони для ударів значно глибше від лінії фронту. Зокрема, останнім часом вони атакують трасу між Дніпром і Кривим Рогом. Під час однієї з таких атак був пошкоджений вантажний автомобіль мережі «АТБ».

Також, за офіційними повідомленнями, вже кілька місяців окупанти тероризують FPV-дронами Запоріжжя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1885
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