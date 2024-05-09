"Де роздають повістки": на Черкащині засудили чоловіка, який писав про військових з ТЦК

У Черкаській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який через месенджер Viber писав про роздавання повісток у населених пунктах регіону.

Про це йдеться у вироку Чигиринського райсуду Черкаської області.

За даними суду, чоловік був адміністратором однієї із спільнот у Viber. Там він починаючи від жовтня 2023 року почав писати про місця, де працівники ТЦК і СП проводять оповіщення громадян щодо мобілізації під час дії воєнного стану. Також він дозволяв іншим публікувати подібну інформацію.

"Так, зі змісту функціонального призначення адміністрованої останнім інформаційної групи встановлено, що він чітко усвідомлював, що адмініструючи групу у якій розміщується інформація про вручення повісток працівниками центрів комплектування та соціальної підтримки з метою уникнення громадянами України призову на військову службу, він перешкоджає законній діяльності ЗСУ в особливий період та передбачав настання суспільно небезпечних наслідків", - йдеться у матеріалах суду.

Під час досудового слідства чоловік провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.114-1 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, в Одесі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який двічі ухилився від мобілізації.

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