"Де роздають повістки": СБУ заблокувала 26 Телеграм-каналів, адміністраторам загрожує в'язниця

Адміністраторам Телеграм-каналів загрожує до 10 років ув’язнення.
Служба безпеки України заблокувала 26 Телеграм-каналів, де повідомляли про заходи, які проводять військкомати (ТЦК СП) в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.
Вони перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку, повідомили в СБУ.
Телеграм-канали "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів. Щоб збирати відомості про "локації" вони використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів.
У повідомленні СБУ йдеться, що через постійне оновлення інформації канали швидко нарощували аудиторію, яка перевищила 400 тисяч підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому бізнес і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами.
Правоохоронці встановили особи всіх організаторів. Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням ботоферм.
Шести адміністраторам Телеграм-каналів планується повідомити про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань з подальшим обранням міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, адвокат розповів ТСН.ua, що робити, якщо військовий просить документи на вулиці, та чи має він на це право.
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