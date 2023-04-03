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"Де роздають повістки": у Луцьку адміністратору телеграм-каналу загрожує в'язниця

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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"Де роздають повістки": у Луцьку адміністратору телеграм-каналу загрожує в'язниця

Фото: Прокуратура Волинської області

Чоловік допомагав ухилянтам уникати мобілізації.

У Луцьку затримали 34-річного адміністратора телеграм-каналу, який повідомляв про роздавання повісток у місті. Тепер йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. 

Про це повідомляє прокуратура Волинської області. 

За даними слідства, чоловік створив телеграм-канал "Де повістки? Луцьк/Волинська область". Там він розміщував інформацію про місця та час вручання повісток, таким чином заважаючи військовим комісарам своєчасному комплектуванню Збройних сил України особовим складом в умовах воєнного стану. Це також дозволяло ухилянтам уникнути призову до української армії. 

"Під час санкціонованого судом обшуку в оселі чоловіка виявлено та вилучено мобільні телефони і комп'ютерну техніку, яка використовувалась для незаконної діяльності", - йдеться у повідомленні. 

© Прокуратура Волинської області
Фото: Прокуратура Волинської області

Чоловіку інкримінують ч.1 с. 114-1 КК України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в в Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який відмовився йти до військкомату.

Також у військкоматі повідомили, чому вони масово роздають повістки на вулицях.

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Дата публікації
Перегляди
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