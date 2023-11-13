Де штурмують окупанти і наступають ЗСУ: свіжі дані Генштабу

Ситуація на сході та півдні України залишається вкрай складною.

Впродовж доби 13 листопада відбулось 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетні атаки, 32 авіаційні удари, 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна інфраструктура, і, на жаль, є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відбувається на фронті

Волинський та Поліський напрямки – без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань не зафіксовано, при цьому армія Білорусі виконує завдання у прикордонних з Україною районах;

Сіверський та Слобожанський напрямки – військова присутність РФ у прикордонних районах зберігається, ворог здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території держави-агресорки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали: Тимоновичі, Леонівка, Середина-Буда, Бунякине, Могриця, Грабовське, Попівка, Козача Лопань, Стариця, Вовчанськ.

Куп'янський напрямок – ворог штурмував в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки, там наші воїни відбили 6 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого й Копанки, а також – артилерійських та мінометних атак по Дворічній, Синьківці, Петропавлівці, Іванівці, Берестовому;

Лиманський напрямок – ворог вів марні штурмові дії в районі Новоєгорівки. Авіація РФ працювала в районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів: Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка;

Бахмутський напрямок – ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, де нашими захисниками відбито 11 атак. Противник завдав авіаційного удару поблизу Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка;

Авдіївський напрямок – ворог вів даремні штурмові дії південніше Новокалинового, Авдіївки, Северного та східніше Первомайського, Силам оборони вдалося відбити 8 атак. Авіацією гатили по Новобахмутівці та Авдіївки, а артилерією й мінометами – по Сухій Балці, Кераміку, Бердичеву, Опитному, Первомайському тощо;

Мар'їнський напрямок – безрезультатні штурмові дії ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки, де Силами оборони відбито 15 атак. Артилерійський та мінометний вогонь окупантів накрив Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка;

Шахтарський напрямок – ворог штурмував південніше Золотої Ниви Донецької області, але успіху не здобув. Крім того, противник завдав авіаційних ударів поблизу Вугледара та Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Рівнопіль;

Запорізький напрямок – ворог здійснював штурмові дії в районі Роботиного, проте результату це не дало, наші захисники відбили 4 атаки противника. Від ворожих ударів артилерією та мінометами постраждали: Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Щербаки та Кам'янське;

Херсонський напрямок – ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Зеленівка, Велетенське та місто Херсон.

ЗСУ продовжують наступальні операції

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмових дій на Бахмутському напрямку. Окупанти зазнають втрат в живій силі й техніці, що виснажує їх вздовж всієї лінії фронту.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника", – зауважили у Генштабі.

Крім того, наші ракетні війська уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 4 артилерійські засоби, засіб протиповітряної оборони та інші важливі цілі противника.

Раніше у Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника станом на 13 листопада 2023 року становлять близько 311 550. За добу ЗСУ ліквідували ще 800 осіб

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