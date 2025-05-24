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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
369
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2 хв

Де сховатися під час ворожих обстрілів: поради експерта з виживання

Щоб вберегтися від ворожих обстрілів, потрібно обирати приміщення без вікон, нижні поверхи або ховатись у приміщеннях подвійного призначення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Бомбосховище

Ховатись від ворожих обстрілів потрібно у приміщеннях без вікон

Щоб захистити себе після оголошення повітряної тривоги найкраще рішення — якомога швидше дістатися спеціалізованого укриття. Але якщо такої можливості немає, потрібно уникати насамперед приміщень з вікнами.

Про те, як обрати місце, щоб сховатись від російських атак, розповів експерт з виживання та безпеки Ігор Молодан в ефірі «Київ 24».

«Перш за все, найбільш небезпечне місце — це приміщення з вікнами. І під час повітряної тривоги, під час обстрілів знаходитися в приміщеннях з вікнами — це небезпечно, найбільш небезпечно. Безпечніше буде за правилом двох стін», — зауважив експерт.

Він пояснив, що кімнати без вікон за правилом двох стін вберігають від уламків ззовні.

«Тобто від тих уламків, які можуть влетіти, поранити і зробити супутні уламки. Але якщо немає вікон, то звичайно, що в ванну кімнату не залетить такий уламок. Якщо від вибухової хвилі навіть десь відлетить там кахель, то це не буде якимось критичним пораненням. Тому звичайно, що там буде безпечніше, ніж в приміщенні з вікнами», — пояснив Молодан.

Він наголосив, що уламок кахлю та уламок дрона, наприклад, становлять різні ступені небезпеки.

За словами експерта, у багатоповерхівках ще безпечніше буде перечекати повітряну атаку біля шахти ліфта. При цьому нижні поверхи безпечніші за верхні, а найбільш безпечно буде у підвальних чи напівпідвальних приміщеннях, хоча вони теж не гарантують 100-відсоткову безпеку.

«Найбільш безпечно — це ті приміщення, що є спорудами подвійного призначення. Ті ж самі станції метро, підземні переходи, підземні паркінги, підземні торгові центри й тому подібне. Тобто там буде найбільш безпечно», — порадив Ігор Молодан.

Нагадаємо, Росія гатить по Україні новими «Шахедами». Експерт назвав загрози нового рівня «шахедної» війни, та як вберегтися від цих дронів.

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