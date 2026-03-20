Укрaїнa
65
2 хв

Де стане тепліше вихідними: прогноз погоди на 21-22 березня

Найхолодніші дні тижня завершуються, попереду — підвищення температури повітря та мінлива хмарність.

Анастасія Павленко
До України йде потепління

До України йде потепління

В Україні буде тепліше, але з незначними опадами у вигляді дощів, які очікуються в денний час доби.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погода 21 березня

У західних областях субота буде хмарною, але з проясненнями. Подекуди пройде невеликий дощ, а у карпатському регіоні — з мокрим снігом. Можливий слабкий туман. Вітер 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2…+3 °С, вдень +7…+12 °С, у Карпатах 0…+5 °С.

На півночі без істотних опадів. Вітер 5-10 м/с. Вночі температура буде в межах -1…+4 °С, вдень +4…+9 °С.

У центральних регіонах буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +7…+12 °С.

На півдні України переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер 9-14 м/с. Температура вночі коливатиметься в діапазоні +2…+7 °С, а вдень становитиме +8…+13 °С.

На сході у суботу також переважатиме хмарна погода з проясненнями та без опадів. Вітер 9-14 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

Погода 22 березня

На заході України під впливом виступу антициклону очікується стійка погода без опадів. Лише у Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. Вночі буде -3…+2 °С, а вдень +7…+12 °С, у Карпатах 0…+5 °С.

На півночі України у неділю очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер 5-10 м/с. Температура вночі -3…+2 °С, вдень +4…+9 °С.

У центральних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер 7-2 м/с. Температура вночі-1…+4 °С, а вдень повітря прогріється до +7…+12 °С.

На півдні України переважатиме хмарна погода з проясненнями, часом пройде невеликий дощ. Вітер 7-12 м/с. Температура вночі +2…+7 °С, а в денні години +7…+12 °С.

На сході України утримається хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер 7-12 м/с. Вночі температура знизиться до -1…+4 °С, а вдень термометри покажуть +7…+12 °С.

Раніше синоптики повідомили, що до України суне циклон із мокрим снігом. Синоптики попереджають про сиру погоду в більшості областей, проте вже за кілька днів ситуація почне змінюватися в бік весняного тепла.

