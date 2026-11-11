"Де ступила нога російського солдата, там купа їхніх трупів": Жорін відповів Мединському

Максим Жорін

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У Третьому армійському корпусі ЗСУ відреагували на заяву очільника російської делегації Володимира Мединського про те, що всі території, куди зайшла російська армія, Москва вважає своїми.

Про це сказав заступник командира Третього армійського корпусу та підполковник ЗСУ Максим Жорін.

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Раніше після переговорів в Абу-Дабі Мединський заявив, що Росія не погодиться на обмін захопленими територіями з Україною. За його словами, «там, де ступила нога нашого російського солдата, — це наше». Він також наголосив, що російський прапор на захоплених землях не повинен спускатися.

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У відповідь Максим Жорін опублікував різку заяву, в якій висміяв претензії Кремля на українські території.

«Насправді, там де ступила нога їхнього солдата, там одразу купа трупів їхніх солдат. І в***буватись росіяни зараз на фронті можуть хіба що власними рекордами втрат», — написав військовий.

Жорін фактично протиставив російській риториці про нібито належність захоплених земель реальну ціну просування окупаційної армії — загиблих російських військових.

Що передувало заяві Мединського

Нагадаємо, в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це були перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали закінчення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.

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Одним із результатів зустрічей стала домовленість про підготовку нового масштабного обміну військовополоненими. Водночас суттєвих розбіжностей щодо політичного врегулювання сторони не подолали.

Зокрема, спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер назвали територіальне питання однією з головних перешкод для досягнення мирної угоди. Після переговорів в Абу-Дабі американські представники планували вирушити до Москви на зустріч із Володимиром Путіним.

Своєю чергою, Мединський після переговорів фактично повторив тезу, яку раніше озвучував кремлівський очільник Путін. 20 червня 2025 року президент РФ заявляв: території, куди ступає нога російського солдата, нібито стають російськими.

Схожий вислів пов’язують із нацистською пропагандою Адольфа Гітлера: «Там, де стоїть німецький солдат, більше ніхто не пройде».

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