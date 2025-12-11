Де сьогодні в Україні діятимуть відключення світла: деталі від Укренерго

Блекаут / © ТСН.ua

Уночі ворог атакував енергоінфраструктуру одразу в кількох областях. Найбільшої шкоди зазнала Одещина, де зранку залишаються знеструмленими окремі споживачі. Енергетики вже працюють на місцях і намагаються якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання.

Про це пише «Укренерго».

Це вже восьма потужна атака по енергосистемі від початку року.

Через це у всіх регіонах діють заходи обмеження: графіки обмеження потужності для бізнесу, промисловості та погодинні відключення для населення.

Актуальний графік вимкнень у кожному регіоні можна переглянути на офіційних сторінках операторів системи розподілу.

За даними енергетиків, станом на 9:30 ранкове споживання відповідає нормальним сезонним показникам і майже не відрізняється від учорашнього. Однак через навантаження та пошкодження інфраструктури українців закликають максимально обмежити використання потужних електроприладів.

Енергоємні процеси рекомендують переносити на нічні години, після 23:00. Це допоможе зменшити навантаження на систему та скоротити тривалість вимушених відключень.

Енергетики попереджають, що стан системи залишається нестабільним і залежить від наслідків атак. Українцям рекомендують стежити за оновленнями у своїх обленерго, адже графіки можуть змінюватися протягом доби.

Нагадаємо, в Україні зберігається ризик тривалих локальних відключень електроенергії, які можуть тривати добу або навіть кілька днів. Про це говорив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, Росія прагне спровокувати довгі блекаути, аби тиснути на населення та критичну інфраструктуру.