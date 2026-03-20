Де та коли в Україні не буде світла 21 березня - деталі від "Укренерго"

Світло

Завтра, 21 березня, в усіх регіонах України будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це пише «Укренерго».

Згідно з офіційним повідомленням енергетиків, обмеження триватимуть з 08:00 до 22:00. У цей період в усіх областях України будуть задіяні:

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів.

Графіки обмеження потужності, які стосуватимуться промислових об’єктів.

Варто зауважити, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час та тривалість відключень за конкретними адресами можуть змінюватися.

Актуальну інформацію щодо вашого населеного пункту необхідно перевіряти на офіційних ресурсах місцевих обленерго.

Енергетики звертаються до громадян з проханням про солідарність. У періоди, коли електроенергія з’являється у ваших оселях згідно з графіком, вкрай важливо споживати її ощадливо. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути додаткових аварійних ситуацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні планують не застосовувати графіки відключень для споживачів на лініях, де працює власна або розподілена генерація. Йдеться про випадки, коли місцеві джерела електроенергії покривають щонайменше 80% потреб споживачів.

Якщо рівень покриття електроенергією буде нижчим, для них знову застосовуватимуть стандартні графіки обмежень. У такий спосіб уряд хоче стимулювати громади, ОСББ і бізнес встановлювати власні джерела енергії та посилювати енергостійкість країни.