Де та коли встановлять головну ялинку України: у КМДА відповіли

Новорічна ялинка / © УНІАН

Головну новорічну ялинку країни традиційно встановлять на Софійській площі в Києві. Як і минулого року, столиця не витрачатиме бюджетні кошти на різдвяно-новорічну локацію — усі витрати беруть на себе меценати.

Про це повідомили у КМДА.

Рішення про облаштування цьогорічної локації було погоджено Радою оборони столиці. Ініціатором виступило ТОВ «ГЛОБАЛ-ДЕКОР», яке бере на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також повне ресурсне і фінансове забезпечення.

Що буде на Софійській площі

Локація буде лаконічною і включатиме: головну новорічну ялинку, невелику ковзанку. Також кілька будиночків для продажу кондитерських виробів та гарячих напоїв. Організаторів зобов’язали суворо дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та усіх необхідних заходів безпеки.

Підготовчі роботи на площі планують розпочати вже з 8 листопада. Сама локація традиційно запрацює у День святого Миколая — 6 грудня 2025 року. Окремих масових заходів та святкувань на Софійській площі проводити не будуть.

Рада оборони також рекомендувала районним адміністраціям та суб’єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час відзначення Різдва Христового та Нового 2026 року.

Нагадаємо, минулого року головну ялинку встановили у Києві у день Святого Миколая, 6 грудня. Тоді саме облаштування новорічного дерева на території Софійської площі розпочалося 2 грудня.

На Київщині готуються до відкриття унікального фестивалю ілюмінацій. Містечко із кілометрами гірлянд створюють у дендропарку під Києвом. Роботи розпочали з осені, аби встигнути змонтувати понад півсотні світлових інсталяцій.