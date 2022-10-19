Де та в який час вимикатимуть електроенергію в Україні 20 жовтня — Укренерго

Українців просять зарядити телефони та павербанки до 07:00 ранку 20 жовтня і зробити деякі запаси.

У четвер, 20 жовтня, по всій Україні від 07:00 ранку до 23:00 вечора можуть вимикати електроенергію. Відключення будуть почергові - тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин.

Про це повідомили в "Укренерго".

Де саме, в який час будуть вимикати електроенергію, можна буде подивитися на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго).

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"Будь ласка, подбайте про те, щоб до завтра, до 07:00 ранку, ви мали заряджені телефони, павербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них. Теплі шкарпетки і ковдри", - підкреслили в "Укренерго".

Там пояснили, що причина завтрашніх обмежень - дефіцит потужності в системі. В "Укренерго" не виключають, що з настанням холодів проситимуть про таку "допомогу" українців частіше.

Знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів, можна на сайті Міністерства енергетики.

Нагадаємо, через ракетні удари РФ в Україні серйозно пошкоджені близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей.

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