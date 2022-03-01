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Де та які черги на кордоні (станом на ранок 1 березня): інформація для громадян України

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Де та які черги на кордоні (станом на ранок 1 березня): інформація для громадян України

Які черги на кордоні України станом на ранок 1 березня / УНІАН

Які черги на українському кордоні станом на 1 березня 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Черги на кордоні України станом на 1 березня 2022 року.

 Республіка Польща:

  • «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • «Угринів» - 300 л/а, 50 пішоходів;
  • «Рава Руська» - 1250 л/а, 0 пішоходів;
  • «Грушів» - 350 л/а, 10 пішоходів;
  • «Смільниця» - 1000 л/а, 50 пішоходів;
  • «Краківець» - 380 л/а, 0 пішоходів; 
  • «Шегині» - 1800 л/а, 170 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» – 900 л/а, 0 пішоходів;
  • «Ужгород» – 900 л/а, 0 пішоходів.
  • «М.Селменці» – 0 пішоходів.

Угорщина:

  • «Тиса» – 30 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Дзвінкове» – 90 л/а, 0 пішоходів;
  • «Косино» – 80 л/а, 0 пішоходів;
  • «Лужанка» – 50 л/а, 0 пішоходів;
  • «Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • «Дякове» – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Солотвино» – 60 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

  • «Мамалига» - 280 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Кельменці» - 15 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється).
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