Де та які черги на кордоні (станом на ранок 1 березня): інформація для громадян України

Які черги на українському кордоні станом на 1 березня 2022 року. Читайте в матеріалі ТСН.ua.
Черги на кордоні України станом на 1 березня 2022 року.
Республіка Польща:
- «Ягодин» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Устилуг» - 0 л/а, 0 пішоходів;
- «Угринів» - 300 л/а, 50 пішоходів;
- «Рава Руська» - 1250 л/а, 0 пішоходів;
- «Грушів» - 350 л/а, 10 пішоходів;
- «Смільниця» - 1000 л/а, 50 пішоходів;
- «Краківець» - 380 л/а, 0 пішоходів;
- «Шегині» - 1800 л/а, 170 пішоходів.
Словацька Республіка:
- «Малий Березний» – 900 л/а, 0 пішоходів;
- «Ужгород» – 900 л/а, 0 пішоходів.
- «М.Селменці» – 0 пішоходів.
Угорщина:
- «Тиса» – 30 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Дзвінкове» – 90 л/а, 0 пішоходів;
- «Косино» – 80 л/а, 0 пішоходів;
- «Лужанка» – 50 л/а, 0 пішоходів;
- «Вилок» – 0 л/а, 0 пішоходів.
Румунія:
- «Дякове» – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Солотвино» – 60 л/а, 0 пішоходів.
Республіка Молдова:
- «Мамалига» - 280 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);
- «Кельменці» - 15 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється).