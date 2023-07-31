Батько хлопчика, 38-річний Олексій Янін загинув у квітні 2022 року, захищаючи Маріуполь.

У Мережі з'явилося зворушливе відео, як маленький хлопчик біжить до стенда зі світлиною загиблого на війні батька.

Йдучи алеєю з портретами загиблих героїв, дитину запитують, "де тато?" Після цього хлопчик знаходить серед них світлину свого загиблого батька і пригортається до неї.

“Де тато – ось”: Мережу зворушило відео, як хлопчик біжить обіймати стенд із фото загиблого батька

Батько хлопчика, 38-річний Олексій Янін загинув у квітні 2022 року, захищаючи Маріуполь. Олексій воював в АТО. В 2015 році приєднався до лав "Азову". Янін був чемпіоном України з кікбоксингу та чемпіоном світу з бойових мистецтв "муай-тай".

Олексій Янін. Фото Тамири Яніної.

У серпні 2017 року одружився. 2019 в Олексія народився син Назарчик – саме той хлочик з відео.

Раніше ми розповідали неймовірну історію визволення із ринку невільників двох українських бійців, які стали "живим товаром для "кадирівців".

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