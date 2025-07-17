ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
1 хв

Де тримається сильна спека, а де - литимуть дощі з грозами: прогноз погоди на 17 липня

Захід і центр України накриють дощі, на півдні триматиметься спека.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Погода.

Погода. / © pixabay.com

У четвер, 17 липня, в Україні місцями дощитиме, а місцями - зберігається спека до 34°С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень в Україні помірні короткочасні дощі та грози. Крім того, значні опади обіцяють на Закарпатті та Прикарпатті.

У західних областях очікується 12–17°С вночі та 19–24°С вдень, на півночі  – 15–20°С вночі та 22–27°С вдень, на решті території – 18–23°С вночі та 29–34°С вдень.

У Києві та в Київській області будуть короткочасні дощі з грозами. Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У Києві стовпчики термометрів покажуть +23-25°. На Київщині синоптики обіцяють 22-27° тепла.

Нагадаємо, синоптики шокували зміною погоди в Україні. Цього року в регіонах лютують негоди — дощі, буревії та навіть урагани. Приміром, на Львівщині за добу випала історично рекордна кількість опадів — 115% від місячної норми.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
495
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie