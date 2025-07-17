Де тримається сильна спека, а де - литимуть дощі з грозами: прогноз погоди на 17 липня

Погода. / © pixabay.com

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У четвер, 17 липня, в Україні місцями дощитиме, а місцями - зберігається спека до 34°С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень в Україні помірні короткочасні дощі та грози. Крім того, значні опади обіцяють на Закарпатті та Прикарпатті.

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У західних областях очікується 12–17°С вночі та 19–24°С вдень, на півночі – 15–20°С вночі та 22–27°С вдень, на решті території – 18–23°С вночі та 29–34°С вдень.

У Києві та в Київській області будуть короткочасні дощі з грозами. Синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

У Києві стовпчики термометрів покажуть +23-25°. На Київщині синоптики обіцяють 22-27° тепла.

Нагадаємо, синоптики шокували зміною погоди в Україні. Цього року в регіонах лютують негоди — дощі, буревії та навіть урагани. Приміром, на Львівщині за добу випала історично рекордна кількість опадів — 115% від місячної норми.

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