Відключення світла / © Associated Press

Енергооб’єкти Києва та області зазнали значних руйнувань внаслідок масованих російських атак, через що ситуація з електропостачанням у різних районах столиці суттєво відрізняється. Наразі в місті одночасно застосовуються як жорсткі екстрені обмеження, так і планові стабілізаційні графіки залежно від стану локальної інфраструктури та ступеня пошкодження мереж.

Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

За інформацією ДТЕК, найскладніша ситуація спостерігається на лівому березі столиці, де система постраждала найбільше. Задля запобігання масштабним системним аваріям екстрені обмеження частково запровадили у Святошинському та Солом’янському районах.

«Ситуація зі світлом у різних районах столиці зараз відрізняється. Дарницький, Дніпровський, Деснянський, лівий берег — тут система постраждала найбільше, тому діють екстрені відключення за жорстким режимом. Така ж ситуація в частині Голосіївського і Печерського районів. Теж застосовуються екстрені відключення», — наголосили у ДТЕК, коментуючи складність відновлювальних робіт.

Зазначають, що відносно краща ситуація зберігається в Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, де енергетикам наразі вдається дотримуватися стабілізаційних графіків. Водночас на стабільність енергоживлення по всій столиці негативно впливає мороз: через низькі температури зростає кількість локальних пошкоджень.

«Якщо світло не з’явилося за графіком, найімовірніше, є пошкодження на вашій ділянці мережі», — пояснюють енергетики.

У ДТЕК зауважили, що зараз усі зусилля фахівців зосереджені на стабілізації системи та мінімізації аварійних ситуацій, які виникають через перевантаження мережі в умовах похолодання.

Що відомо про ситуацію у Києві

Нагадаємо, в Києві після масованої атаки — складна ситуація. У місті спостерігаються перебої з теплом і водою.

До того ж росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні в Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла та перебої з водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.

Через нічну масовану атаку 9 січня спершу на лівому березі Києва було запроваджено екстрені відключення світла.

У Мережі кияни скаржаться на закриття великих мережевих супермаркетів через тривалі відключення світла.

Раніше повідомлялося, що без тепла в Києві залишаються ще майже 800 будинків.

Також ДТЕК повідомляв про екстрені відключення електроенергії у частині Солом’янського та Святошинського районів Києва для запобігання аваріям і перевантаженню мережі.