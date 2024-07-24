Де ухилянти найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон: у ДПСУ назвали напрямки

На кордоні з Молдовою та Румунією зафіксовано найбільше спроб незаконного перетину кордону військовозобовʼязаними українцями

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Він наголосив, що на кордонах з державами ЄС також зафіксовані спроби нелегального виїзду громадян з України, але їх менше.

"Найбільш активні напрямки – кордон з Молдовою та Румунією. На інших ділянках, зокрема на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також присутні такі спроби, але в значно меншій кількості", - сказав Демченко.

За словами речника, спроби перетину кордону фіксуються майже щодня і вони не зменшуються. Він підкреслив, що громадяни намагаються у більшості випадків перетнути кордон на зелених ділянках - поза межами пунктів пропуску.

"Ми за останній час не бачимо різкого збільшення, але, на жаль, немає і зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. Дні можуть різнитися – в окремі дні більше порушників затримуємо, в інші дні – менше, але такі спроби відбуваються щоденно", - додав Демченко.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали групу ухилянтів, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Двох водіїв та шістьох їхніх пасажирів зупинили в Подільському районі, неподалік від кордону з Придністровським регіоном Молдови.

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