Де Україна могла випробувати свою балістичну ракету: у Defense Express поділилися припущенням

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що випробування української балістичної ракети відбувалося одразу ударами по російських окупантах.

Таку думку він висловив в ефірі "Еспресо".

"На щастя, ми не знаємо, коли саме відбувалося випробування нашої балістичної ракети. А також в якому форматі ці випробування відбувалися. Складно сказати, чи є у нас полігон на сьогодні, де б ми мали можливість приховано провести випробування такого типу ракети. Навряд чи у наших західних партнерів теж є полігони, на яких вони б дозволили випробувати саме балістичні ракети. І тут дуже цікавим є один факт. 2023 року росіяни дуже часто заявляли, що збивали ракету “Сапсан”. Тому хтозна, можливо, випробування нашої балістичної ракети відбувалося не на полігоні, а в реальних бойових умовах. Фактично випробування відбувалося одразу по окупантах", – припустив Киричевський.

За словами експерта, створення балістичної ракети є важливим досягненням для України, особливо враховуючи складні умови, в яких працювала оборонна промисловість країни.

"Дуже добре, що сьогодні мало відомих фактів щодо нашої балістичної ракети. Це добре для нас і не дуже – для противника. Ворог не має знати, які типи озброєння у нас є в арсеналі", – підкреслив експерт.

Киричевський зазначив, що розробка та випробування балістичної ракети стали можливими навіть під час активних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури та військово-промислового комплексу України.

"Росіяни били по об'єктах енергетики та нашому ВПК, а за таких умов створити балістичну ракету вкрай складно", – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня повідомив, що українські сили вже випробували першу балістичну ракету власного виробництва. Застосування ракети було успішним.

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