Де Україна може знайти системи ППО, щоб захиститися від атак РФ: пояснив військовий експерт

В той час, як Україна та мирне населення потерпають від ракетних обстрілів з боку РФ, на територіях країн НАТО простоюють системи ППО.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, в європейських країнах і США перебуває на зберіганні певна кількість систем ППО Patriot. І десяток із них цілком можливо було б передати нашій державі для закриття неба.

"Річ у тім, що системи ППО подібні до Patriot є передусім в арсеналах країн – членів НАТО, які розташовані на території Європи. Крім того, доволі багато таких систем є на зберіганні у США. Йдеться, що зараз на тлі посилення терору з боку РФ у вигляді жорстоких бомбардувань території України з використанням керованих авіаційних бомб, тактичних ракет цілком можливо знайти до десятка одиниць Patriot. Це підвищить спроможності нашої ППО, поки ми не отримаємо якісь інші можливості, які можуть бути пов'язані з виробництвом власної системи ППО або з надходженням західної авіації", – пояснив військовий експерт.

Він також додав, що під час того, як ці системи перебувають в європейських країнах на зберіганні, Україна кожного дня страждає від терористичних атак російських окупантів.

"Є системи ППО, які можна було перерозподілити, тому що ми вже бачили подібні приклади, коли Україна отримала напередодні сезону цього російського терору деякі системи в так звану оренду. Деталей ми не знаємо, але щонайменше повідомлялося про передавання Україні кількох таких систем ППО. Тож і в такому разі треба говорити, що резерви на передавання таких систем Україні у партнерів є. В цьому є сувора необхідність, і наші партнери повинні зробити такі, можливо, у них непопулярні рішення, але вони необхідні для безпеки й самої Європи", – підкреслив Валерій Рябих.

Нагадаємо, що через атаку РФ у Харкові знеструмлено ядерну установку.

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