Де Україна та РФ можуть сісти за стіл переговорів: Зеленський назвав можливі майданчики

Переговори / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч у тристоронньому форматі, яка може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії або Туреччині.

Про це глава держави сказав під час розмови із журналістами.

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За його словами, Україна має досвід проведення переговорів на різних майданчиках, а також отримувала відповідні пропозиції від інших держав.

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Про що говоритимуть на переговорах

Серед основних питань, які планують винести на обговорення, — енергетика та експорт зерна. Водночас Зеленський наголосив, що переговори мають завершитися конкретними результатами.

Головним пріоритетом для України президент назвав гуманітарний напрям, зокрема обмін військовополоненими.

«Енергетика, зерно, зрозуміло, будуть обговорюватися. Треба не тільки обговорювати, а й мати конкретний результат. І гуманітарне питання — обмін полоненими», — зазначив він.

За словами Зеленського, українська сторона наполягатиме на тому, щоб збільшити кількість обмінів і пришвидшити їх проведення.

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Переговори між Україною та РФ — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна та РФ наблизилися до нового формату переговорів. Це сталося після візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви.

Тим часом у РФ традиційно відкидають мирні переговори. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров цинічно заявив, що переговорів щодо завершення війни в Україні наразі немає.

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