Де українцям найчастіше роздають повістки: відповідь військкома

Минулого року українцям почали вручати повістки для оновлення військово-облікових даних на блокпостах, в громадських місцях, згодом навіть у спортзалах, що викликало у людей невдоволення.

Та слід згадати, що з самісінького початку основним способом оповіщення військовозобов’язаних про їхній виклик для уточнення даних було вручення повісток за місцем проживання. У мирні часи так навіть призовників викликали на призовні дільниці.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграф".

За словами Істоміна, так само дехто ховався від призову на строкову службу – не відчиняли двері, рідні казали, що такий тут не проживає тощо.

"Фіксуємо те, що велика кількість людей проживають не за місцем реєстрації та давно не оновлювали дані. Ок, людина не хоче спілкуватися з представниками ТЦК і СП вдома, тоді вони спілкуються з нею у громадських місцях: на вулицях, блокпостах тощо. До речі, чимало громадян, яких призивають зараз за мобілізацією, це ті, кому потрібен був поштовх. Не раз чув від них: "Я чекав повістку, але сам не йшов. Також бувають випадки, коли військовозобов'язані просять виписати їм повістку", – розповів майор.

Ще один метод оповіщення – передача розпоряджень (повісток) на підприємства, які керівник вручає своїм підлеглим. Органи влади залучають активніше до цього процесу.

"Сьогодні наші співробітники практично не ходять за місцем мешкання громадян, оскільки в цьому небагато сенсу. Перевіряють документи на вулицях. Це роблять люди з-поміж військовослужбовців ЗСУ (а ТЦК та СП є структурним підрозділом ЗСУ), наділені відповідними повноваженнями військовим комендантом. До речі, наші представники почали використовувати бодікамери, щоб у разі конфлікту він був зафіксований з обох сторін і на цьому було менше маніпуляцій", – резюмував військком.

Раніше Істомін сказав, що переважна більшість резонансних відео з буцімто "свавіллям" ТК є маніпулятивними. Вони вирвані з контексту, в яких є лише кінцівка.

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