Де українці масово купують житло за кордоном: названо країну-лідера

Квартира / © ТСН.ua

Реклама

Іноземці продовжують активно купувати нерухомість у Болгарії, відіграючи ключову роль на ринку житла. За даними місцевих агентств та асоціацій, найбільший інтерес до болгарської нерухомості у 2024-2025 роках виявляють громадяни Великої Британії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Румунії та України.

Про це пише Оpen4business.

Найбільш затребуваними об’єктами є житло на узбережжі Чорного моря (Варна, Бургас, Несебр) та у гірських курортах (Банско, Пампорово).

Реклама

Топ-10 країн, громадяни яких купують житло в Болгарії (2024-2025 рр.):

Велика Британія Німеччина Греція Ізраїль Румунія Туреччина Італія Росія Україна Польща

Експерти зазначають, що зростання попиту з боку іноземців стимулює підвищення цін: за останній рік вартість житла на морських курортах зросла на 8-10%, а в Софії — на 6-7%.

Українці увійшли до першої десятки покупців, що зумовлено як тимчасовою релокацією через війну, так і бажанням інвестувати, здаючи нерухомість в оренду туристам. Аналітики прогнозують, що попит з боку українців та ізраїльтян, а також громадян ЄС, які шукають доступніше житло, буде й надалі зростати.

Нагадаємо, у деяких регіонах України вартість оренди житла підскочила майже наполовину, а квартири знаходять нових мешканців у рази швидше, ніж ще кілька років тому. Найдинамічніший ринок сьогодні спостерігається в Одесі, де житло здається всього за три дні.

Український ринок оренди житла залишається значно дешевшим порівняно з Польщею, незважаючи на зростання цін протягом останнього року. Аналітики зазначають, що в українських великих містах можна знайти житло за 400–500 доларів на місяць, водночас у польських містах за аналогічні умови доведеться заплатити щонайменше 800 доларів.