Де українцям у Польщі платять найбільше і найменше: експертка назвала найоплачуваніші сфери

Українці в Польщі найвищі зарплати отримують у промисловості, машинобудуванні та логістиці, тоді як у виробництві й будівництві конкуренція зростає і стримує підвищення оплати праці.

Про це повідомила віцепрезидент міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal Галина Кіріченко в інтерв’ю РБК-Україна.

За її словами, польський ринок праці наразі залишається найбільш доступним для українців у секторах з нижчими вимогами до кваліфікації та значною часткою фізичної праці. Найсприятливіша ситуація спостерігається у сфері логістики, де за дев’ять місяців 2025 року зайнятість зросла майже на 5%.

Водночас у виробничій галузі та будівництві конкуренція між працівниками посилюється, що обмежує зростання заробітних плат і підвищує вимоги до досвіду кандидатів.

Кіріченко зазначила, що у найближчій перспективі найкращі можливості для українців відкриватимуться у виробничих та технічних спеціальностях. Саме в цих напрямах польські компанії продовжують інвестувати в персонал, пропонуючи стабільнішу зайнятість, вищі зарплати та ширші можливості професійного розвитку.

Коментуючи рівень доходів, вона повідомила, що середня заробітна плата українців у Польщі зростає темпами, співставними із загальною динамікою польської економіки. За дев’ять місяців 2025 року середня зарплата у бізнес-секторі Польщі зросла більш ніж на 8% у річному вимірі і у вересні становила 8 750 злотих до вирахування податків.

Найвищі темпи зростання заробітних плат, за її словами, були зафіксовані у виробництві комп’ютерів та електроніки, харчовій промисловості, виробництві транспортного обладнання, зокрема військового, машинобудуванні, включно з автомобільною галуззю, а також у меблевому виробництві. Підвищення оплати праці в цих секторах відбувалося на тлі поступового скорочення зайнятості в промисловості.

Водночас у логістиці, де традиційно працює значна кількість українців, зростання зарплат відбувалося повільніше, однак галузь залишається однією з найбільш високооплачуваних у Польщі. Середня заробітна плата у цьому секторі у вересні 2025 року становила 9 029 злотих, що майже відповідає рівню машинобудування — 9 195 злотих.

Говорячи про можливості працевлаштування без знання польської мови, Кіріченко зазначила, що найчастіше йдеться про сезонні роботи, зокрема перед святами або в період збору врожаю. Це, зокрема, комплектація замовлень, пакування, складські роботи, тимчасові позиції у харчовій промисловості та аграрному секторі.

За її словами, у таких випадках ключовими вимогами до кандидатів є готовність працювати та легальне перебування на території Польщі. Крім того, без знання мови українці можуть працевлаштовуватися на постійну фізичну роботу, яка не потребує високої кваліфікації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі нині працюють до 780 тисяч українців, і дедалі більше з них обирають кваліфіковану зайнятість замість простих робіт.