Де в Києві зникає час: таємниці Китаївської пустині

Китаївська пустинь

Китаїв — це прихований від галасу мегаполіса куточок на київських пагорбах і озерах, справжній енергетичний центр, де давня історія зливається з первозданною природою. Тут таємничі підземні ходи та печери свідчать про зародження духовності нації.

Про це пише КИЇВ INFO.

Китаївський комплекс

На південному узбіччі столиці, оповитий спокоєм Голосіївського лісового масиву, розкинувся Китаїв — неповторний природно-історичний простір. Він об’єднує археологічні знахідки, середньовічні архітектурні пам’ятки, печерні лабіринти, монастирські угіддя, стародавні поховання (кургани) та мальовничі долини. Це земля, де кожен фрагмент дихає минулим, а сама природа шепоче про джерела української культури.

Геологічна структура Китаївського урочища формувалася протягом тисячоліть: тут чергуються височини, глибокі яри, водяні плеса та гущавини лісу. Саме тут бере початок струмок, що живить каскад живописних ставків і впадає у Чернечу затоку Дніпра. Ландшафт урочища, що являє собою природну фортецю серед лісових пагорбів, визначив його історичну долю.

Хроніки Китаєва

Археологічні дослідження підтверджують, що територія Китаєва була заселена ще в III–II століттях до нашої ери. Тут знаходили артефакти, включаючи римські монети, а також залишки поселень трипільців, черняхівців і зарубинців. Ключовою пам’яткою є Китаївське городище, яке багато істориків ідентифікують із древнім містом Пересічень. Його оборонна система — вали, рови та дерев’яні укріплення — створювала потужну, стратегічно розташовану цитадель, схожу на «орлине гніздо».

У X–XIII століттях Пересічень був інтегрований до оборонної інфраструктури Київської Русі. Завдяки складному рельєфу, природним водним перепонам та лісам, це місце ідеально підходило для укріпленого поселення. Історик Михайло Брайчевський підкреслював, що Пересічень слугував «південним замикаючим пунктом київської околиці».

На початку XX століття Китаїв перетворився на популярний рекреаційний район столиці. До нього регулярно курсували пароплави з Хрещатика, тут функціонував літній театр та дачні маєтки. Ця місцевість отримала назву Китаївські дачі, зберігаючи навіть у курортний сезон відчуття особливої тиші, не порушеної міським шумом.

Сучасні знання про історію Китаєва базуються на численних розкопках, що виявили сліди житлових будівель, торговельних точок, ремісничих майстерень і навіть культових споруд.

Захист та збереження урочища

Ще у радянську добу Китаїв набув статусу археологічної пам’ятки та був узятий під державну охорону. Межі охоронної зони, офіційно затверджені у 1979 році, сьогодні потребують оновлення та розширення. Для забезпечення історичної цілісності ансамблю пропонується долучити до охоронної території прилеглі хутори (Болгарський і Самбурський) та землі Преображенського скиту.

Активісти Володимир Коваленко та Михайло Михалко наприкінці 1980-х років ініціювали рух за збереження Китаєва. Вони пропонували передати весь комплекс — городище, поселення, кургани — під юрисдикцію Голосіївського лісництва, яке пізніше увійшло до складу Національного природного парку «Голосіївський».

Сьогодні на території урочища розташовані дві пам’ятки загальнонаціонального значення (археологічна та архітектурна), а також 19 пам’яток регіонального значення. Крім того, тут є три природні пам’ятки, шість історичних кладовищ, територія колишнього концтабору та меморіальні місця поховань жертв Голодомору.

Китаївська пустинь

Після руйнівного набігу татар у 1482 році стародавнє місто занепало, проте життя на цій землі не припинилося. Поселення отримало нову назву — Китаєво. У XVII столітті тут виникла Китаївська пустинь, що слугувала скитом (відлюдним поселенням) для старців Києво-Печерської лаври.

Це був острівець духовності, присвячений тиші та молитві. Саме тут, у печерах, знайшов притулок преподобний Досифей. У XVIII столітті архітектор Степан Ковнір звів кам’яну Троїцьку церкву, що збереглася до наших днів, формуючи ядро Китаївського монастиря — святого місця, куди й досі прямують паломники.

У XIX–XX століттях обитель перетворилася на важливий духовний і культурний центр. Тут розміщувався сиротинець, діяв притулок для вчених, відпочивали видатні діячі культури, зокрема Олена Пчілка, Микола Зеров, Наталія Полонська-Василенко. Після закриття монастиря в 1930-х роках частина території була віддана науковим установам, а згодом — природоохоронному фонду.

Нині Китаївська пустинь — це не лише історична реліквія, а й діючий духовний осередок, що зберігає автентичний дух Києва.

Адреса: вул. Китаївська, 15.

Китаївські дачі: київський курорт початку XX століття

На зламі XIX і XX століть Китаїв був одним із найбажаніших місць для літнього відпочинку киян. Це було курортне передмістя, відоме своїми дачними садибами, фруктовими садами, ставками, човновими станціями та літнім театром.

Дачні селища простягалися переважно вздовж сучасної Набережно-Корчуватської вулиці та частково по Китаївській. Тут вирувало культурне життя, функціонував народний літній театр. Організовувалися навіть археологічні екскурсії для груп до 150 осіб, які супроводжувалися лекціями від провідних істориків епохи.

Транспортне сполучення було налагоджене за допомогою пароплава, який курсував від Хрещатика до пристані поблизу Корчуватого (неподалік від Китаєва). Цим маршрутом користувалися як дачники, так і просто охочі провести день на природі. Пароплав здійснював два рейси на день. Альтернативою була поїздка на візнику через Деміївку, що коштувала 80 копійок в один бік.

Оренда кімнати на сезон коштувала в середньому 15–20 рублів, хоча ціни могли сягати й 100 рублів. Продаж дачних маєтків міг сягати 1500 рублів.

«Путівник» 1912 року зазначав як недолік Китаївських дач наявність цегельних заводів, що погіршували повітря. Однак переваги значно переважали: чудові умови для плавання, катання на човнах та риболовлі. Поруч знаходився Чорний ліс із Китаївською пустинню та печерами. На Святу Трійцю традиційно проводився ярмарок, а влітку відпочивальники насолоджувалися концертами в літньому театрі.

Культурне життя вирувало: 21 червня 1898 року, попри утиски українського театру царською владою, у Мишоловці (на території маєтку Сніжків, нині вул. Квітки-Основ’яненка) відкрили народний літній театр.

Китаївські дачі приваблювали багатьох діячів культури та мистецтва. У різні роки тут відпочивали Олена Пчілка, Микола Лисенко, Панас Саксаганський, Михайло Медведєв та інші.

У 1920-х роках літо в Китаєві проводив Михайло Грушевський. Він працював у затишку виноградного саду, милуючись краєвидами Дніпра. Його листування та спогади сучасників часто згадують саме цю дачу у Виноградному саду.

Поруч і досі зберігся будинок, де мешкала Людмила Старицька-Черняхівська — донька видатного драматурга Миколи Старицького.

Сучасний парк Китаїв

Сьогодні парк Китаїв є справжньою зеленою оазою міста, де пам’ять епох гармонійно поєднується з природним світом. На його території розташовані китаївські печери, вікові дерева, цілющі джерела та китаївська купіль, де й досі відбуваються обряди водосвяття. Тут можна побачити дуби, яким понад триста років, метасеквойю, вікові берези та трисотлітній каштан — безмовні свідки минулого. Особливо вражає своєю величчю та історією старий дуб біля Самборського провулку.

Китаївський парк прилягає до Національного природного парку «Голосіївський» і фактично є його складовою частиною, тому його часто називають «зеленими легенями столиці». Урочище охороняється державою; тут діють обмеження на забудову, а межі історичного ареалу потребують розширення для збереження цілісності комплексу.

Район та Транспорт

Китаїв — це історична частина Голосіївського району Києва. Дістатися сюди можна від станцій метро «Видубичі» або «Голосіївська», скориставшись автобусним сполученням до вулиці Китаївської (зокрема, до монастиря Китаївська пустинь).

