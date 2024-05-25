Де в Україні будуть дощі та грози: прогноз погоди на 26 травня

В Україні неділя, 26 травня, буде теплою. Втім, місцями синоптики прогнозують дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні - мінлива хмарність. Вночі дощитиме на крайньому заході. Вдень у південно-східній частині країни, на Миколаївщині та Кіровоградщині - будуть дощі та грози. На решті території опадів не передбачають. У південно-східній частині країни пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Вночі температура повітря буде становити 9-14° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +22-27°. Трохи меншою температура буде південному сході - 18-23° тепла.

Прогноз погоди на неділю, 26 травня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві в неділю буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень повітря прогріється до +22°. Вночі стовпчики термометрі покажуть +12-14°.

Нагадаємо, синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду в червні. Зазначається, що середня місячна температура буде в межах +19-23°.

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