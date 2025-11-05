ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Де в Україні дощитиме 5 листопада — прогноз погоди

Сьогодні, 5 листопада, в Україні буде хмарно, можливі й дощі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода

Погода / © Pixabay

У середу, 5 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікуються опади.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Погода 5 листопада

Погода 5 листопада

Деталі про погоду 5 листопада

Вночі 5 листопада дощитиме на Правобережжі, вдень — у південно-західній частині країни.

«Вологе повітря і слабкий вітер у південній частині та на крайньому заході країни вночі та вранці місцями сприятимуть утворенню туману. Утримається тепла як для цієї пори погода», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляють про:

  • туман — у південній частині та на крайньому заході вночі та вранці;

  • вітер — переважно північно-східний, 3-8 м/с.

  • температуру — вночі 3-8°, у західних та східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 15°.

Раніше йшлося про те, що у другій половині листопада можливі перші прояви зими.

«До дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця. На що потрібно звернути увагу власникам авто», — наголосив синоптик Віталій Постригань.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie