Де в Україні дощитиме 5 листопада — прогноз погоди

Погода / © Pixabay

Реклама

У середу, 5 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікуються опади.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Погода 5 листопада

Деталі про погоду 5 листопада

Вночі 5 листопада дощитиме на Правобережжі, вдень — у південно-західній частині країни.

Реклама

«Вологе повітря і слабкий вітер у південній частині та на крайньому заході країни вночі та вранці місцями сприятимуть утворенню туману. Утримається тепла як для цієї пори погода», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляють про:

туман — у південній частині та на крайньому заході вночі та вранці;

вітер — переважно північно-східний, 3-8 м/с.

температуру — вночі 3-8°, у західних та східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 15°.

Раніше йшлося про те, що у другій половині листопада можливі перші прояви зими.

«До дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця. На що потрібно звернути увагу власникам авто», — наголосив синоптик Віталій Постригань.