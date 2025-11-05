- Дата публікації
Де в Україні дощитиме 5 листопада — прогноз погоди
Сьогодні, 5 листопада, в Україні буде хмарно, можливі й дощі.
У середу, 5 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікуються опади.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Деталі про погоду 5 листопада
Вночі 5 листопада дощитиме на Правобережжі, вдень — у південно-західній частині країни.
«Вологе повітря і слабкий вітер у південній частині та на крайньому заході країни вночі та вранці місцями сприятимуть утворенню туману. Утримається тепла як для цієї пори погода», — йдеться у повідомленні.
Також повідомляють про:
туман — у південній частині та на крайньому заході вночі та вранці;
вітер — переважно північно-східний, 3-8 м/с.
температуру — вночі 3-8°, у західних та східних областях 0-5° тепла; вдень 8-13°, на півдні країни до 15°.
Раніше йшлося про те, що у другій половині листопада можливі перші прояви зими.
«До дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця. На що потрібно звернути увагу власникам авто», — наголосив синоптик Віталій Постригань.