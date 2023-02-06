Де в Україні можливий потужний землетрус: у НАНУ дали відповідь

Виявляється, Україна теж перебуває на поясі, на якому стався моторошний землетрус, що сколихнув Туреччину та Сирію.

Україна розташована на північній окраїні сейсмоактивного поясу, на якому стався руйнівний землетрус у Туреччині.

Найпотужніші землетруси в Україні можливі на південному заході Одеської області.

Про це розповів заступник директора Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр Кендзера в ефірі "24 каналу".

"Землетруси на території України були і будуть у майбутньому. Річ у тім, що ми розташовані фактично на краю того самого поясу, в якому відбулися землетруси в Туреччині на кордоні із Сирією. Ми розташовані на північній окраїні цього поясу, а землетруси сталися на південно-західній", - зазначив співбесідник.

Кендзера додав, що сильні землетруси, які відчуваються на нашій території, генерує зона Вранча. За його словами, ця зона фактично належить до того ж сейсмоактивного поясу, який утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита, починаючи від Азорських островів через Середземне море, протягується через зону Вранча, досягає Туреччини, Кавказу і проходить далі, де розділяється на два пояси, один з яких прямує на південь, а інший - у бік Камчатки.

Експерт зазначив, що землетруси в Україні та Туреччині - не рідкість, однак вони не були такими руйнівними.

Зазначимо, 6 лютого землетрус був і біля Одеси. Поштовхи магнітудою 4,6 бала відчули в Румунії. Епіцентр – у Вранчі. Як повідомляє Інститут геології та сейсмології Молдови, в республіці о 03:26 також зафіксували землетрус магнітудою 4,5 бала.

Нагадаємо, за добу Туреччину сколихнули три землетруси. Будинки складалися, наче карткові.

Стихійне лихо забрало життя понад 1650 людей, зруйновано сотні будівель.

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