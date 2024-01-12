Де в Україні найбільше непридатних для армії: НАЗК повідомило про “аномальні” регіони

Зібрана інформація може бути індикаторами наявності корупційних ризиків у діяльності ВЛК.

Для проведення комплексного дослідження корупційних ризиків співробітники НАЗК систематизували інформацію щодо постанов військово-лікарських комісій (ВЛК) в Україні та виявили два регіони з великим відсотком осіб, визнаних непридатними для служби.

Про це в п’ятницю, 12 січня, повідомили у пресслужбі НАЗК.

Зокрема, у Полтавській області 20% тих, хто проходив ВЛК, були визнані непридатними до служби. У місті Києві показник трохи менший — 18%.

У більшості регіонів України цей показник коливається в межах 5-10 відсотків. Найменше непридатних до служби виявили під час проходження комісій у Харківській області — всього 2%.

Фото: НАЗК

У самому місті Києві найбільше непридатних виявили у ВЛК Голосіївського району — аж 40%. У більшості інших районів столиці цей показник коливається в межах 15-20%. Найменше непридатних виявили у Деснянському (11%) та Оболонському (5%) районах Києва.

Фото: НАЗК

Також фахівці НАЗК опублікували перелік із п’яти найчастіше застосовуваних статей “Розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку”. Серед них було дві нових: у 2022 році — хвороби хребта, а в 2023 році — хвороби, пов’язані з ВІЛ.

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У НАЗК вважають, що зібрана інформація може бути індикаторами наявності корупційних ризиків у діяльності ВЛК територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Водночас у відомстві наголосили, що ці дані ще не свідчать про незаконність усіх винесених постанов про непридатність/обмежену придатність осіб до військової служби. “Перевірку фактичних даних, що підтверджують можливе вчинення кримінальних правопорушень, здійснюють органи досудового розслідування”, - нагадали в НАЗК.

Нагадаємо, голова НАЗК Олександр Новіков раніше заявив, що регулювання роботи військово-лікарських комісій є недосконалим, а збільшення їхньої кількості вдвічі лише збільшить удвічі корупцію.

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